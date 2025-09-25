Mehmet Levet: "Wegen meiner Größe wurde ich mit Messi verglichen"

Derbysieg als Befreiungsschlag

Nach drei sieglosen Spielen in Folge war der 5:1-Erfolg gegen die SGM Machtolsheim/Merklingen für die SG Laichingen/Feldstetten ein dringend benötigter Wendepunkt. Co-Trainer und Offensivakteur Mehmet Levet war an vier Treffern direkt beteiligt. Doch persönliche Statistiken ordnet der 32-Jährige dem Teamerfolg klar unter. „Nach dem Spiel habe ich mich vor allem für die Mannschaft gefreut. Nach drei sieglosen Partien war es enorm wichtig, endlich wieder zu punkten – und das völlig verdient, weil wir alles umgesetzt haben, was uns vorgegeben wurde“, sagt Levet.

„Der 5:1-Sieg war enorm wichtig“

Mit drei Punkten aus vier Spielen liegt die SG aktuell auf Rang elf der Kreisliga B2 Donau/Iller. Der Start verlief nicht wie erhofft, dennoch blickt Levet optimistisch nach vorn: „Mit dem Saisonstart können wir natürlich nicht zufrieden sein, weil wir alle wissen, dass wir es deutlich besser können. Die Ergebnisse spiegeln das bisher noch nicht ganz, aber man merkt, dass die Gegner nach unserer starken letzten Saison besser auf uns eingestellt sind.“ Gerade deshalb misst er dem Sieg eine besondere Bedeutung bei: „Der 5:1-Sieg war enorm wichtig – nicht nur für die Punkte, sondern auch für das Selbstvertrauen. Er kann definitiv der Knotenlöser sein für die anstehenden Spiele.“

Anspruch bleibt oben mitzuspielen

In der Vorsaison hatte die SG lange auf dem zweiten Tabellenplatz gestanden. Für Levet ist klar, dass die Ziele nicht nach unten korrigiert werden dürfen: „Letzte Saison standen wir lange auf Platz zwei, deshalb wäre es falsch, die Erwartungen jetzt niedrig zu halten. Unser Ziel ist es, mindestens wieder oben mitzuspielen – und dafür haben wir noch genügend Zeit in dieser langen Saison.“

Spieler und Co-Trainer zugleich

Seit zwei Jahren übernimmt Levet eine Doppelrolle: Er steht als Offensivspieler auf dem Platz und ist zugleich Co-Trainer der Mannschaft. „Ich habe mich vor zwei Jahren ganz bewusst für die Doppelfunktion entschieden. Einerseits wollte ich der Mannschaft weiterhin als Spieler helfen, andererseits aber auch meine Erfahrungen und mein Wissen an die Jungs weitergeben“, erklärt er. Seine lange Laufbahn in höheren Ligen, unter anderem in der Oberliga für den SSV Reutlingen und den SC Pfullendorf, prägt ihn noch heute. „Gerade die Zeit in der Oberliga war für mich extrem wertvoll. Dort herrscht ein ganz anderes Tempo und Konkurrenzdenken – jeder will unbedingt in die Startelf. Das hat mich nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich weitergebracht.“

Erfahrungen für die Zukunft

Der Routinier spürt, dass ihn seine Vergangenheit weiterbringt: „Heute profitiere ich natürlich davon enorm: In vielen Situationen hilft mir meine Erfahrung, auch wenn ich den 18-Jährigen läuferisch vielleicht nicht mehr komplett hinterherkomme (lacht).“ Dass er langfristig den Trainerweg einschlagen möchte, ist für ihn keine Frage. „Deshalb bin ich aktuell dabei, meine B-Lizenz zu erwerben. Es macht mir großen Spaß, Verantwortung zu übernehmen, Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig selbst noch aktiv auf dem Platz zu stehen. Diese Mischung ist im Moment genau das Richtige für mich.“

„Alle Derbys sind Highlights“

Ein besonderes Augenmerk legt Levet auf die Derbys der Saison. Sie besitzen für ihn einen einzigartigen Stellenwert: „Für mich oder uns sind natürlich alle Derbys die absoluten Highlight-Spiele der Saison. Auf diese Begegnungen freut man sich immer ganz besonders – da ist einfach noch mehr Spannung und Emotion drin. Am Wochenende hat man gesehen, wie schön es ist, wenn man so ein Derby nicht nur spielt, sondern auch gewinnt.“

Messi als Jugendidol

Zum Schluss spricht der 32-Jährige über sein fußballerisches Vorbild – und nennt einen der Größten des Sports. „Eines meiner Jugend-Vorbilder war und ist bis heute Lionel Messi. Wegen meiner Körpergröße wurde ich früher oft mit ihm verglichen – auch wenn wir natürlich fußballerisch weit auseinanderliegen (lacht). Aber sein Spielverständnis, seine Technik und die Art, wie er den Fußball lebt, haben mich schon immer fasziniert und geprägt.“