Mehmet Kurt wechselt als Kaderplaner zum FC Kray Oberliga Niederrhein: Die Essener stärken ihre Strukturen.

Nach den Neuwahlen des Vorstandes beim FC Kray im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 13.12.2022 wurden nun die ersten Entscheidungen in der Neuaufstellung des Vereins getroffen. Zukünftig werden die Bereiche Finanzen (Björn Hillebrand), Sport und Entwicklung (Detlev Ujma) und Marketing und Vertrieb (Christoph Klöpper) vom engeren Vorstand geleitet.

Für die sportliche Ausrichtung kann das Team um Detlev Ujma, erster Geschäftsführer des FC Kray, den ersten Neuzugang vermelden. An der Seite von Trainer Christian Knappmann wird Mehmet Kurt, aktuell aktiver Spieler bei Sanliurfaspor in der dritten türkischen Liga, als Kaderplaner zum FC Kray wechseln.



Vor seiner Zeit in der Türkei absolvierte der 26-Jährige insgesamt 59 Spiele für Wehen Wiesbaden und den SC Verl in der dritten Liga sowie 122 Spiele in der Regionalliga West bzw. Nord (u.a. beim Lüneburger SK und den Sportfreunden Siegen) und 39 Spiele für Borussia Dortmund in der U19-Bundesliga.

Weitere Verstärkung in Arbeit