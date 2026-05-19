Mehmet Kaya wechselt vom Freiburger FC zum FC Denzlingen

Der FC Denzlingen holt mit Mehmet Kaya den fünften Neuzugang für die kommende Saison 26/27. Der talentierte Flügelspieler wechselt vom Freiburger FC zum FC Denzlingen.

Mit Mehmet Kaya gewinnt der FCD einen jungen, talentierten Spieler aus der Region, der in den vergangenen Jahren beim Freiburger FC seine fußballerische Ausbildung genossen hat. Er hat beim Freiburger FC Verbands- und Landesligaerfahrung sammeln können.

Der Verein sieht in ihm großes Potenzial und eine wertvolle Verstärkung für die Zukunft. „Memo hat das gewisse etwas, spielt sehr mutig, kreativ nach vorne und möchte immer den Ball. Ebenso passt er auch charakterlich super ins Team. Er hat den Ehrgeiz und den Willen sich bei uns weiterzuentwickeln.“so Julian Sutter