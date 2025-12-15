Mehmet Ekici kickt wieder mit Diego Contento – in der Bezirksliga

Der frühere Bundesliga-Profi verstärkt den Tabellenzweiten FC Aschheim. Ekici will erst einmal im Amateurfußball ankommen und Spaß haben.

Fußball-Bezirksligist FC Aschheim hat den Aufstieg weiter fest im Visier, geht als Tabellenzweiter ins neue Jahr und verstärkt seinen Kader mit einem weiteren Ex-Profi: Ab sofort läuft Mehmet Ekici neben seinem langjährigen Wegbegleiter Diego Contento für die Aschheimer auf.

„Das ist für uns ein Glücksgriff“, freut sich Trainer Vincenzo Contento über die Verpflichtung des 35-jährigen Mittelfeldspielers, der in der Saison 2007/2008 unter anderem mit Thomas Müller, Holger Badstuber und eben Diego Contento für den FC Bayern in der A-Jugend-Bundesliga auflief: „Das alles kommt ja nur dadurch zustande, dass die beiden sich so gut kennen. Und auch ich habe Mehmets Werdegang über die ganzen Jahre hinweg verfolgt.“

Ekici selbst will kein großes Aufheben machen, sich vorerst nicht dazu äußern und „erst einmal im Amateurfußball ankommen“, wie Aschheims Sportlicher Leiter Denis Hartmann erzählt: „Die ganze Geschichte mit dem Pass und der Spielberichtigung, das war alles Neuland für ihn.“ Coach Contento macht das alles einfach nur „sehr glücklich“, schließlich habe Ekici „alles gesehen“, sei aber „bodenständig“ geblieben und mache das jetzt, weil er einfach Spaß daran habe.

Beim FC Bayern schaffte der gebürtige Münchner nach seinem Wechsel aus der Jugend der SpVgg Unterhaching den ganz großen Durchbruch nicht, unter Trainer Louis van Gaal (73) bekam er einen Profivertrag, wurde dann an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen und spielte vier Jahre für Werder Bremen. Dann zog es den deutschen Junioren- (zehn U-Einsätze) und späteren türkischen A-Nationalspieler (zwölf Länderspiele) in die Türkei, wo er nach einer letzten Station bei Fenerbahce Istanbul mit 30 Jahren seine Karriere beendete. Heute ist er in der Immobilienbranche „hauptsächlich in München und Umgebung“ tätig, wie er der „Sport-Bild“ im März sagte: „Über die Jahre haben wir etwas aufgebaut als Familienbetrieb, und das wollen wir weiterhin erweitern.“

Vier Spieler gehen in der Winterpause

Mit Angreifer Teeo Pejazic begrüßen die Aschheimer im Januar zudem einen Rückkehrer in ihren Reihen: Der 30-Jährige war im Sommer 2024 gegangen und zuletzt Spielertrainer beim TSV Neusäß sowie spielender Co-Trainer beim FC Tur Abdin Augsburg.

Zudem verlassen einige Akteure den Verein. Mittelfeldspieler Robin Wolf (27) müsse „aus beruflichen Gründen kürzertreten und pausieren“, sagt Denis Hartmann. Abwehrmann Florian Wagner (29) war im Sommer erst vom Süd-Bezirksligisten SpVgg Altenerding gekommen und verlässt den Klub ebenso mit unbekanntem Ziel wie Lucas Hones (24) und Joshua Goodluck (21). (guv)