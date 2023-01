Mehmet Boztepe wechselt vom MSV Düsseldorf in die Türkei Beim Oberligisten MSV Düsseldorf hatte der 34-Jährige seinen Vertrag aufgelöst. Nun geht der Ex-Profi zu einem türkischen Viertligisten.

Die Vereinssuche von Mehmet Boztepe hat ein Ende gefunden: Der Routinier, der zuletzt beim MSV Düsseldorf in der Oberliga kickte, heuert bei Mus 1984 Musspor in der Türkei an.

Schon nach einer Saison in Deutschland wechselt Ex-Profi Mehmet Boztepe wieder zurück in die Türkei. Der 34-Jährige, dessen Vertrag beim Oberligisten MSV Düsseldorf Anfang Dezember überraschend aufgelöst worden war, wechselt zum türkischen Viertligisten Mus 1984 Musspor. Das Gastspiel in der Landeshauptstadt war nicht von Erfolg gekrönt: Boztepe lief nur sieben Mal für den Aufsteiger auf, ein Mal traf der Mittelfeldspieler im September gegen den 1. FC Kleve.

Mehmet Boztepe blickt auf eine bewegte Laufbahn zurück. Der Deutsch-Türke bestritt in Deutschland 29 Drittligaspiele (vier Tore, sechs Vorlagen), 82 Begegnungen in der Regionalliga West (zehn, 28) und 44 U19-Bundesliga-Partien (drei, 24). Einst brach der Kreativakteur bei den A-Junioren von Borussia Mönchengladbach durch. In der Folge wechselte er zur Zweitvertretung von Borussia Dortmund, die damals in der Dritten Liga unterwegs war. Zudem kickte Boztepe für den Wuppertaler SV und die Sport- und Spielvereinigung Velbert in der Regionalliga.