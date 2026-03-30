Mehmedov liefert Glanzstück – Sportclub zieht davon

Wörths Torjäger Merdin Mehmedov (links) schoss die SG Walhalla im Alleingang ab. – Foto: Felix Schmautz

Ein Spieltag wie gemalt für Spitzenreiter SC Regensburg! Während der Sportclub seine Heimaufgabe gegen Ziegetsdorf souverän löste, teilten sich der FC Oberhinkofen und der SV Obertraubling im Verfolgerduell die Punkte. Das Derby sah keine Tore. Und auch der Rangvierte SV Burgweinting patzte, musste sich zu Hause dem Freien TuS mit 0:2 beugen. Damit ist der Vorsprung des SC an der Tabellenspitze auf fünf Punkte angewachsen. Kantersiege feierten in der Zwischenzeit der SV Donaustauf (6:0 in Laub) und der TSV Wörth (5:1 gegen Walhalla) um seinen Vierfach-Torschützen Merdin Mehmedov.



Der SV Donaustauf heimste sich am Samstag klar den Dreier beim FC Laub vor 120 Schaulustigen ein. In der ersten Hälfte brachte Kilian Seidl (21.) die Gäste in Front und Felix Schuller baute diese in der 45.+1. weiter aus. Nach 51 Spielminuten stand es bereits 3:0 für den SV durch Kilian Seidl. Nico Ludewig erhöhte in der 65. und Felix Schuller legte in der 72. Minute nochmal nach. Die letzte Chancenverwertung erzielte Simon Riedl in der 84. Minute, was für einen klaren Sieg auswärts sorgte. Schiedsrichter: Dieter Haller, Christian Büchner, Fernando Sedlacek







Einen knappen Heimdreier legte der TSV Kareth-Lappersdorf II am vergangenen Wochenende vor 60 Zuschauern ab. Zu Gast war der FC Mintraching auf Kunstrasen. In der 15. Minute fiel das 1:0 durch Simon Meier, Michael Kirner zog in der 56. Minute gekonnt ins obere linke Eck ab und erhöhte, kurz vor Schluss konnte Johannes Gerl (90.) noch einen Anschlusstreffer für den FC erzielen, doch mehr war trotz Nachspielzeit nicht drin. Schiedsrichter: Fabian Felbermeir, Luca Weilhammer, Jürgen Hahn







Der SC Regensburg holte sich auf heimischem Terrain den Dreier gegen die SpVgg Ziegetsdorf vor 100 Fans ein. Bastian Steffek nahm in der 63. Minute den Elfmeter dankend an und Jannis Hufsky erhöhte in der 77. Minute für die Gastgeber. Den letzten Treffer in der Partie versenkte Alexander Alvarez Niebauer in der 90. Spielminute, was den Sportclub klar an der Tabellenspitze stehen lässt. Schiedsrichter: Andre Luderer, Markus Weiß, Oliver Weiß







Beim SV Burgweinting gab es am 20. Spieltag eine bitterliche Niederlage vor 60 Zuschauern. Der Freie TuS Regensburg landete in der 70. Minute durch Thomas Maier den Führungstreffer und Moritz Bscheidl legte in der 90.+2. Minute das 2:0 für den TuS nach, was den Gästen den Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Vincent Prösl, Oswald Halbritter, Max Meier













Die SG Walhalla Regensburg musste sich am Sonntag beim TSV Wörth/Donau vor 150 Besuchern geschlagen geben. Ein Elfmeter in der vierten Spielminute brachte die Gäste dank Julian Baumgärtner in Führung, doch in der zweiten Halbzeit sorgte Merdin Mehmedov für die Maximalausbeute. Erst glich er in der 60. Minute aus und versenkte in der 62. Minute den Elfer gekonnt, dann legte er für Jakob Brau (64.) vor. Die letzten beiden Buden netzte der überragende Mehmedov in der 67. und 72. Minute ein. Schiedsrichter: Fabian Wysotzki, Luca Scharnagl, Jonathan Kalla







Einen Heimdreier gab es auch beim SV Harting im Kellerduell des Wochenendes. Vor nur 35 Zuschauern gab sich Schlusslicht ATSV Pirkensee-Ponholz geschlagen. Maximilian Menke brachte in der 54. Minute die Hausherren in Front, mit zwei Buden in Folge legte Niklas Brei (68., 83.) nach und Marian Köbach versenkte in der 88. Spielminute zum 4:0 und somit klaren Heimsieg für den SV Harting ein. Schiedsrichter: Thomas Lang, Michael Holzapfel,, Tobias Trauner







Ein torloses Remis lieferten der FC Oberhinkofen und SV Obertraubling am vergangen Sonntag ab. 250 Schaulustige verfolgten ein Spitzenspiel auf Augenhöhe, bei dem es in der 16. Minute eine Zeitstrafe für Jakob Blank (FC Oberhinkofen) sowie eine Ampelkarte für Max Heberlein (SV Obertrauling) in der 72. Minute gab. Schiedsrichter: Hans Mayer, Obada Al Gasem, Christian Ross