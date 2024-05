Mehdi Younis ist der »FuPa-Spieler der Woche«

– Foto: Christopher Schröter / FuPa-Grafik

FuPa präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. Auch weitere Angaben wie Art des Tores, Torvorlagen usw., die von den FuPa-Vereinsverwaltern eingetragen werden, spielen eine Rolle. In die Wertung kommen alle Punktspiele, die von Montag bis Sonntag stattfanden. Jeder Spieler muss mindestens einen Einsatz in diesem Zeitraum haben. Ein weiteres Kriterium: Es muss ein Porträtfoto vom Spieler in seinem FuPa-Spielerprofil vorhanden sein.

Mehdi Younis vom SV Hoffeld ist der Spieler der Woche aus den Fußball-Bezirken Stuttgart, Enz-Murr, Rems-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald. Herzlichen Glückwunsch!

Beim jüngsten Sieg seines Teams brillierte Mehdi Younis mit einem Viererpack und zwei Vorlagen. Doch der Stürmer des SV Hoffeld hebt den Teamerfolg hervor: "Freue mich umso mehr, wenn wir das Spiel gewinnen. Im Moment läuft es für mein Team und für mich ganz gut. Jetzt gilt es, dies fortzusetzen." Torbeteiligungen im Überfluss Mit 36 Torbeteiligungen in 19 Spielen ist Younis ein Schlüsselspieler für Hoffeld. Sein Torinstinkt ist legendär, doch er strebt nach Perfektion: "Würden Sie jetzt meinen Trainer fragen, so würde dieser wie folgt antworten: 'Es hätten definitiv mehr Tore oder Torbeteiligungen sein müssen!' Leider habe ich in dieser Saison auch viele Chancen liegen lassen, aber ich arbeite hart an mir, um noch effektiver und eiskalter vor dem Tor zu sein. Mein Torinstinkt hat sich in der Jugend entwickelt, da mich das Tore schießen schon immer mehr interessiert hat als beispielsweise Bälle als Torspieler abzuwehren." Der vielseitige Spielertyp Younis definiert sich als Mix aus Künstler und Allrounder, der im Sturm zuhause ist, aber auch flexibel auf den Flügeln agieren kann. "Die Frage ist schwer zu beantworten, da ich Ihnen an dieser Stelle keinen klassischen Spieltypen anbieten kann. Vielleicht einen Mix aus Künstler und Allrounder. Ich fühle mich im Sturm sehr wohl, kann aber auch über die Flügel eingesetzt werden. Letztendlich ist es mir aber egal, da ich immer spielen will und meiner Mannschaften helfen möchte. Ich bin mir auch nicht zu schade bei Not in der Abwehr zu spielen."

