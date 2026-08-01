Mehdi Madani ärgert sich über Fehler, lobt aber Teutonia-Mentalität

Im Mittelpunkt: Teutonia 05 mit Trainer Mehdi Madani. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der neu formierte Meister ETSV Hamburg bleibt in der Oberliga Hamburg ungeschlagen. Beim 2:1 gegen FC Teutonia 05 Ottensen reichen zwei frühe Treffer von Makoto Ayano und Nikita Marusenko. Teutonia-Trainer Mehdi Madani sprach danach von einem schwachen Auftritt seiner Mannschaft - und dennoch von einem Zeichen der Moral.

Die Partie kippte im ersten Durchgang innerhalb von vier Minuten deutlich in Richtung ETSV. Makoto Ayano erzielte in der 19. Minute das 1:0. Aus Sicht der Gäste fiel der Treffer nach einem Konter, obwohl Teutonia eigentlich in Überzahl verteidigte. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und hatten in den ersten zehn Minuten die komplette Spielkontrolle. Das 0:1 fällt nach einem Konter. Obwohl wir eigentlich in Überzahl verteidigen, verlieren wir in der Box die Zuordnung und kassieren das Gegentor nach dem Abpraller“, meinte Trainer Madani.

Der ETSV Hamburg hat den nächsten Beleg geliefert, dass die neu zusammengestellte Mannschaft schnell konkurrenzfähig ist. Nach dem 1:1 zum Auftakt bei der TuS Dassendorf gewann der Meister sein erstes Heimspiel gegen FC Teutonia 05 Ottensen mit 2:1 und steht nach zwei Spielen bei vier Punkten. Für Teutonia war es nach dem 2:0 gegen Concordia Hamburg die erste Niederlage der noch jungen Saison.

Kurz darauf erhöhte Nikita Marusenko auf 2:0 (23.). Auch diesen Treffer ordnete Madani sehr kritisch ein. „Das 0:2 schenken wir dem Gegner praktisch selbst. Im Spielaufbau spielen wir den gegnerischen Stürmer direkt an. Auf diesem Niveau werden solche Fehler bestraft.“

Teutonia lässt Chancen liegen

Damit lag Teutonia früh mit zwei Toren zurück, war aus Sicht des Trainers aber keineswegs aus dem Spiel. Nach einer Umstellung habe seine Mannschaft wieder deutlich mehr Zugriff bekommen. Vor allem vor der Pause sah Madani die Möglichkeit, die Partie wieder enger zu machen. „Nach einer kleinen Umstellung hatten wir bis zur Halbzeit wieder deutlich mehr Zugriff und erspielen uns zwei hundertprozentige Chancen, die wir liegen lassen“, erklärte er.

Der ETSV nahm die Führung also mit in die Pause, hatte das Spiel aber trotz des frühen Doppelschlags noch nicht entschieden. Genau das hielt Teutonia im zweiten Durchgang im Spiel. Die Gäste mussten bereits früh wechseln, unter anderem kam Sherif Al-Amin Adebayo Mustapha Jinadu für Arsen Kusyi (24.). Zur Pause reagierte Teutonia dann gleich dreifach: Delali Pascal Srougbo, William Karl Moje und Amed Ormangören kamen in die Partie.

Nach dem Seitenwechsel blieb es lange beim 2:0, ehe Teutonia durch einen Foulelfmeter noch einmal herankam. Noah-Ali Musse Osman verwandelte in der 72. Minute zum 2:1. Plötzlich war wieder alles offen.

Madani: „Typisches Spiel Not gegen Elend“

Madani sah die zweite Halbzeit als taktisch ausgeglichene Phase. Nach dem Anschlusstreffer sei Teutonia dran gewesen, musste die Schlussphase aber unter erschwerten Bedingungen bestreiten. „Leider mussten wir die letzten 20 Minuten in Unterzahl spielen, weil sich Pascal bei der Elfmeteraktion an der Schulter verletzt hat und wir unser Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten“, sagte der Trainer. Damit endete der Einsatz von Joker Srougbo vorzeitig.

Trotzdem blieb Teutonia bis zum Ende in der Partie. Genau darin sah Madani nach einem insgesamt enttäuschenden Auftritt zumindest einen positiven Punkt. „Insgesamt war es ein typisches Spiel Not gegen Elend. Wir hatten heute einen sehr schwachen Tag. Im Spielaufbau und gegen den Ball haben wir zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, sagte er deutlich.

Gleichzeitig wollte der Teutonia-Trainer die Leistung des Gegners und den Spielverlauf einordnen. „ETSV war zwar optisch überlegen, konnte aber das Spiel nicht entscheiden. Dass sie in der Schlussphase zu Konterchancen gekommen sind, war logisch, weil wir mit allem, was wir hatten, auf den Ausgleich gegangen sind.“

Mentalität als kleiner Trost

Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Der ETSV brachte das 2:1 über die Zeit und blieb auch am 2. Spieltag ungeschlagen. Für die Mannschaft von Manuel Demir ist das nach dem großen Umbruch ein wichtiger Start: erst ein Punkt in Dassendorf, nun drei Punkte gegen Teutonia. Vier Zähler aus diesen beiden Aufgaben sind ein stabiler Auftakt.

Teutonia muss dagegen mit der ersten Saisonniederlage leben. Die Gäste stehen nach zwei Spielen bei drei Punkten, können aber aus der Schlussphase zumindest mitnehmen, dass sie auch an einem schwachen Abend im Spiel geblieben sind. Madani formulierte es so: „Dass wir trotz unserer schwachen Leistung und der Unterzahlsituation auswärts die zweite Halbzeit gewinnen und bis zum Schluss im Spiel bleiben, spricht für die Mentalität meiner Mannschaft.“

Für Teutonia ist das die zentrale Erkenntnis aus einem ärgerlichen Abend: Die Moral stimmte, die Fehlerzahl war zu hoch. Der ETSV wiederum hat erneut gezeigt, dass er auch nach dem personellen Neustart kein Übergangsteam sein will, sondern sofort Ergebnisse liefern kann.

ETSV Hamburg – FC Teutonia 05 Ottensen 2:1

ETSV Hamburg: Osuke Hashiguchi, Yannick Siemsen, Niklas Kiene, Agyekum Kufour Jamborek, Ishmael Schubert-Abubakari, Makoto Ayano (82. Antonio Simonovic), Taiki Iimura (90. Mete Nuri Tonyali), Takuro Mohara, Nikita Marusenko, Gedion Owusu Wedemeyer (89. Ognjen Lukic), Hayato Nakazawa - Co-Trainer: Dennis Weinhauer - Trainer: Manuel Demir

FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Arsen Kusyi (24. Sherif Al-Amin Adebayo Mustapha Jinadu), Mustafa Efe Aktürk, Adrian Arda Cifci (46. Delali Pascal Srougbo), Marat Alibayev, Eris Ibrahimi (63. Efekan Calikoglu), Jesse Jeremias Keller, Noah-Ali Musse Osman, Joe Thomas Gillessen (46. William Karl Moje), Elias Assiaw (46. Amed Ormangören), Mathias Adam - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani - Co-Trainer: Martin Heilemann

Schiedsrichter: Fabian Porsch (Barsbüttel)

Tore: 1:0 Makoto Ayano (19.), 2:0 Nikita Marusenko (23.), 2:1 Noah-Ali Musse Osman (72. Foulelfmeter)

So geht es weiter

3. Spieltag

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TuS Dassendorf - Altona 93

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Niendorfer TSV

Fr., 14.08.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ETSV Hamburg

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 14.08.26 19:30 Uhr SC Victoria - USC Paloma

Sa., 15.08.26 17:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - TSV Buchholz 08

So., 16.08.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - HT 16

So., 16.08.26 11:00 Uhr TSV Sasel - TuRa Harksheide

So., 16.08.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - FK Nikola Tesla

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: