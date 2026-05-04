Megas GAP steuert auf Abstieg zu – fünf Gegentore in der letzten Viertelstunde GAP II erledigt Hausaufgaben von Andreas Kögl · Heute, 10:58 Uhr · 0 Leser

Kaum lassen die Eschenloher (weiße Trikots) den Mittenwaldern etwas Platz, schon entscheiden die Isartaler die Partie für sich. – Foto: Manuel Weiter

Die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gewinnt 4:0 in Grainau. Bad Kohlgrub deklassiert den FC Megas GAP mit 11:0.

SC Eibsee Grainau – 1. FC Garmisch-P. II 0:4 (0:2) Die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen macht weiter ihre Hausaufgaben. Richtige „Streber“, um im Schuljargon zu bleiben, hat Coach Evangelos Chatzis da also an seiner Seite. Der sieht das alles übrigens sehr gelassen: „Es ist schön mit anzuschauen, wie jeder Sieg immer mehr Druck von meiner Mannschaft nimmt. Es war wieder eine gute, geschlossene Teamleistung.“ Auch im Derby gegen Grainau ließ der 1. FC II nichts anbrennen, hätte schon in Halbzeit eins deutlicher führen können. So blieb es nach knapp einer halben Stunde bei den Treffern durch Torgarant Selvedin Mesanovic und Darko Stamenov. „Grainau strahlte eigentlich nur bei Standards Gefahr aus“, fand Chatzis. Das und der Halbzeitstand beruhigten ihn dennoch kaum: „Gelingt den Gastgebern der Anschluss, brennt der Baum.“

Doch dieser Eventualität schob Andreas Stadler mit dem dritten Gästetreffer schon bald den Riegel vor. Fünf Minuten später tütete Mesanovic mit seinem zweiten erfolgreichen Abschluss den 14. Saisonsieg endgültig ein. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung“, urteilte der Reserve-Coach. Christoph Saller wiederum bewunderte die Effektivität der Gäste: „Die würde ich mir bei uns auch wünschen. Aber das kriegen wir einfach nicht auf die Kette – das ist ja schon die ganze Zeit unser großes Manko.“ Dazu kam, dass die Gastgeber ohne gelernten Torhüter auskommen mussten: Tim Schiebilski hatte sich zur Aufstiegsfeier auf Schalke verabschiedet. „Aber daran lag‘s nicht“, betonte Saller. SV Eschenlohe – FC Mittenwald 0:4 (0:0) „Noch nie.“ Das ist die Antwort von Maximilian Tauwald auf die Frage, wie oft dieser Tage das Wort „Kreisklasse“ in den Reihen des FC Mittenwald fällt beziehungsweise gefallen ist. Die Isartaler und ihr Coach lassen sich nicht locken, verweisen gebetsmühlenartig auf den Klassiker unter den Fußball-Redensarten: „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel.“ Die Oberammergauer warten als Nächstes, die spielen eine klasse Rückrunde, heißt es aus dem FCM-Lager. Klingt ähnlich wie vor dem Spieltag am Sonntag. In Eschenlohe sei es immer schwierig zu gewinnen, hatten die Mittenwalder betont. Und siegten 4:0.

Liest sich deutlicher, als es war. 50 Minuten lang hielt der SVE dagegen, hatte beste Chancen, in Führung zu gehen. Entsprechend zufrieden war Trainer Florian Mayr: „Angesichts der Tabelle sprach das 0:0 ja für uns.“ Doch dann kassierten die Gastgeber das 0:1 durch Fabian Rotter – und alles war anders. „Wir verlieren den Faden und den Glauben, das ärgert mich extrem. Wir schmeißen in 15 Minuten die 75 guten Minuten weg.“ Erst ab der 66. Minute fand der SVE wieder zur Besinnung. Da war die Partie aber schon gelaufen. Im Stile einer Spitzenmannschaft hatten die Isartaler auf 0:3 erhöht – und grüßen jetzt von Platz zwei, dem Aufstiegsrelegationsrang. Aber darüber sprechen sie nicht. FC Megas GAP – FC Bad Kohlgrub 0:11 (0:4) Ioannis Hristoforidis kann einem derzeit leid tun – sogar im doppelten Sinne. Woche für Woche muss der Trainer mit dem FC Megas Niederlage um Niederlage schlucken. Inzwischen sind es fünf am Stück, die Mannschaft steuert in großen Schritten auf den Abstieg in die B-Klasse zu. Zudem muss sich Hristoforidis derzeit immer wieder selbst die Torwarthandschuhe anziehen und sich als eigentlicher Feldspieler zwischen die Pfosten stellen. Das macht aktuell wenig Spaß. Gegen Mittenwald hatte er zuletzt bereits achtmal den Ball aus dem Netz hinter sich holen müssen, jetzt gegen Bad Kohlgrub kam es noch dicker. Sein Team wurde von den Gästen deklassiert – 0:11.