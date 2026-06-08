„Megageil" – SC St. Tönis feiert Frankfurt als Traumgegner Die SC-Lounge bebte: Der SC St. Tönis bekommt im DFB-Pokal Eintracht Frankfurt zugelost. Am Sonntag wurde in St. Tönis erneut gejubelt. Der VfB Hilden ist dort in die Regionalliga aufgestiegen. von RP / Uwe Worringer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

NAch dem Traumlos hat der SC St. Tönis dem Aufsteiger am Sonntag einen Punkt abgerungen. – Foto: Marcel Eichholz

Mit dem Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals schrieb der SC St. Tönis Vereinsgeschichte. Der Traum auf ein großes Los elektrisierte nicht nur Mannschaft, Trainerteam und Staff, sondern auch das gesamte Umfeld. Kein Wunder, dass die SC-Lounge am Samstag bei der Ziehung der Paarungen proppevoll war.

„Egal, welcher Gegner kommt. Wir feiern das. Wir sind in der 1. Runde und sind megastolz“, sagte Abteilungsleiter Ralf Horster, dessen Handy in der vergangenen Woche nicht stillstand und einen kurzen Einblick gab, welch immense Herausforderungen mit dem historischen Erfolg einhergehen. „Das Private und Berufliche rückt gerade in den Hintergrund. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das alles nicht möglich.“ Lange mussten sie auch nicht warten, bis das Geheimnis gelüftet wurde. Denn Schiedsrichter Deniz Aytekin zog in der ARD-Sportschau den Sportclub direkt als erstes Los aus dem Topf. Doch wer würde der Gegner sein? Die Bayern wurden es nicht, auch nicht Borussia Mönchengladbach, die viele auf dem Wunschzettel hatten. Aber mit Eintracht Frankfurt zog der SC ebenfalls ein absolutes Traumlos, das die SC-Lounge zum Beben brachte. Die Blau-Gelben werden sich damit im August mit dem Europapokalsieger von 2022 messen dürfen, in dessen Reihen mit Mario Götze jener Akteur steht, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien zum Titel schoss. Niklas Withofs konnte es kaum fassen. „Überragend, ein traumhaftes Los.“ Auch Vize-Kapitän Maximilian Pohlig stand noch die Ungläubigkeit ins Gesicht geschrieben. „Megageil. Es hätte nicht viel besser laufen können. Ein super Gegner mit einer tollen Fankultur.“ Dem scheidenden Dominik Dohmen wird das Aufeinandertreffen mit dem Bundesligisten auch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Der Kapitän wird vom Verein an diesem Tag verabschiedet werden. „Für diese Wertschätzung bin ich sehr dankbar. Das zeigt, welche tollen Menschen hier am Werk sind.“