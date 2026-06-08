„Megageil" – SC St. Tönis feiert Frankfurt als Traumgegner

Mit dem Einzug in die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals schrieb der SC St. Tönis Vereinsgeschichte. Der Traum auf ein großes Los elektrisierte nicht nur Mannschaft, Trainerteam und Staff, sondern auch das gesamte Umfeld. Kein Wunder, dass die SC-Lounge am Samstag bei der Ziehung der Paarungen proppevoll war.
„Egal, welcher Gegner kommt. Wir feiern das. Wir sind in der 1. Runde und sind megastolz“, sagte Abteilungsleiter Ralf Horster, dessen Handy in der vergangenen Woche nicht stillstand und einen kurzen Einblick gab, welch immense Herausforderungen mit dem historischen Erfolg einhergehen. „Das Private und Berufliche rückt gerade in den Hintergrund. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre das alles nicht möglich.“
Lange mussten sie auch nicht warten, bis das Geheimnis gelüftet wurde. Denn Schiedsrichter Deniz Aytekin zog in der ARD-Sportschau den Sportclub direkt als erstes Los aus dem Topf. Doch wer würde der Gegner sein? Die Bayern wurden es nicht, auch nicht Borussia Mönchengladbach, die viele auf dem Wunschzettel hatten. Aber mit Eintracht Frankfurt zog der SC ebenfalls ein absolutes Traumlos, das die SC-Lounge zum Beben brachte. Die Blau-Gelben werden sich damit im August mit dem Europapokalsieger von 2022 messen dürfen, in dessen Reihen mit Mario Götze jener Akteur steht, der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien zum Titel schoss. Niklas Withofs konnte es kaum fassen. „Überragend, ein traumhaftes Los.“ Auch Vize-Kapitän Maximilian Pohlig stand noch die Ungläubigkeit ins Gesicht geschrieben. „Megageil. Es hätte nicht viel besser laufen können. Ein super Gegner mit einer tollen Fankultur.“ Dem scheidenden Dominik Dohmen wird das Aufeinandertreffen mit dem Bundesligisten auch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Der Kapitän wird vom Verein an diesem Tag verabschiedet werden. „Für diese Wertschätzung bin ich sehr dankbar. Das zeigt, welche tollen Menschen hier am Werk sind.“
Mit dem sportlichen Erfolg sorgte der SC dafür, dass die Stadt Tönisvorst bundesweit in die Schlagzeilen geriet. „Eine super Werbung für die Stadt“, meinte Bürgermeister Kevin Schagen, der die Auslosung in der SC-Lounge verfolgte. „Das ist ein Hammerlos, gegen so einen Bundesligisten zu spielen. Ich wünsche dem Team viel Glück und dass die Mannschaft jede Sekunde genießt.“ Nach Angaben des Vereins spült das Erreichen der 1. Hauptrunde 211.000 Euro in die Kasse. Ein Geldsegen, den der Oberligist sinnvoll einsetzen möchte. „In erster Linie können wir damit einige Löcher stopfen. Uns ist aber wichtig, dass wir auch in eine nachhaltige Infrastruktur und in die Trainer- und Spielerausbildung investieren“, so Horster.
Angesichts des aufregenden Samstagabends geriet das abschließende Meisterschaftsspiel gegen den VfB Hilden fast zur Nebensache. Dabei stand der SC ein weiteres Mal im Fokus, denn die Gäste kämpften im Fernduell mit Ratingen 04/19 um die Meisterschaft. Die Partie endete 1:1 (0:0) und da Ratingen beim 1. FC Monheim stolperte, durften die Gäste in St. Tönis den Aufstieg in die Regionalliga West feiern. Der VfB musste gewinnen, um auf der sicheren Seite zu sein. Das war den Gästen in der Anfangsphase auch anzumerken. Erst nacheiner halben Stunde kam der Sportclub besser in die Partie und hatte seinen Anteil an einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit wenigen Großchancen. Mit Beginn der zweiten Hälfte waren die Blau-Gelben aktiver, aber der VfB steigerte sich wieder. Viel sprach für eine torlose Begegnung, bis Yigit Taha Siyak den Gegner mit dem 1:0 schockte (83.). Etienne Feese gelang in der Nachspielzeit der gerechte Ausgleich.
Trainer Bekim Kastrati hatte doppelten Grund zur Freude: „Mit Frankfurt haben wir ein sehr, sehr gutes Los erwischt. Glückwunsch an den VfB Hilden für eine tolle Saison. Wir haben heute unseren Job gemacht. Ein großes Kompliment, wie sich die Jungs reingehängt haben. Hut ab! Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen.“