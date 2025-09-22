„Megabitter“: Ex-Spieler sorgt für Gilching-Niederlage in letzter Sekunde

Gilching – Es lief bereits die siebte Minute der Nachspielzeit, als ein Gilchinger Albtraum Realität wurde. Vor gut vier Jahren hatte Nick Schnöller das letzte Spiel für seinen Heimatverein TSV Gilching-Argelsried bestritten. Seitdem spielt der mittlerweile 31-Jährige für den SV Untermenzing. Am Freitag kehrte Schnöller zum ersten Mal zurück an die Talhofstraße. Er wurde in der 64. Minute eingewechselt. Gut 30 Minuten später kam Schnöller bei einem der wenigen Entlastungsangriffe der Gäste rechts vom Strafraum an den Ball, zog ab und traf mithilfe des Innenpfostens zum 2:1-Siegtreffer ins lange Eck. „Technisch sehr gut gemacht, megabitter für uns“, klagte TSV-Coach Christian Rodenwald.

Die Partie hatte schon schlecht begonnen für die TSV-Fußballer. Gleich der erste Torschuss der Gäste landete im Kasten der zuletzt viermal in Folge siegreichen Gilchinger (12.). „Der Freistoß war nicht unhaltbar, das weiß er auch“, kommentierte Rodenwald die Leistung seines Keepers Sebastian Hollenzer beim 0:1 durch Dominik Pfister. In der 30. Minute schien sich das Blatt zu wenden. Benjamin Hentzel sah wegen einer Notbremse an TSV-Stürmer Manuel Eichberg zurecht Rot. Kurz darauf glich Louis Fleddermann nach einer kurz ausgeführten Ecke von Kapitän Marco Brand sehenswert per Volleyschuss aus.