 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Mega-Volley oder Zauber-Hacke: Wer wird Torschütze des Monats?

FALTER Amateur-Tor Juli: Jetzt abstimmen für euren Favoriten +++ Spannendes Voting und tolle Preise

von Michael Grünberger · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago/Vereine

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KK Passau
Kreisklasse 4
Kreisliga
1. KK Emsland Mitte
Kreisliga B6 Franken

Vor knapp vier Wochen wurde Lukas Bründl vom TSV Trudering (München, Oberbayern)
zum Amateur-Torschützen des Monats gekürt! Aber auch in den letzten Wochen gab's schon einige Traumtore im deutschen Amateurfußball zu bestaunen. Ab sofort stehen die besten sechs Treffer für euch zur Wahl!

🫵🏼 Das Voting: Jetzt direkt abstimmen

Einfach über den folgenden Link!

🏆 Der Modus: Wer ist dabei?

Unsere Redaktion hat die Teilnehmer aus den besten Vorschlägen aus der FuPa-Community ausgewählt. Tolle Torvideos könnt ihr jederzeit an social@fupa.net senden!

1️⃣Bilall Misini, SV Lohhof, Kreisliga München, Oberbayern
🎥 zum Video
2️⃣Benedikt Hölzen, SpG Lähden-Holte, Kreisklasse Emsland Mitte, Niedersachsen
🎥 zum Video
3️⃣Semin Giebisch, TSV Pfedelbach 2, Kreisliga B6 Franken, Württemberg
🎥 zum Video
4️⃣Jannik Weidinger, SV Neukirchen v.W., Kreisklasse Passau, Niederbayern
🎥 zum Video
5️⃣Florian Rudaku, FC Germania Meckesheim-Mönchzell, Kreisliga Heidelberg, Baden
🎥 zum Video
6️⃣Maxim Keileberg, Türk Gücü Erding, Kreisklasse Donau/Isar 4, Oberbayern
🎥 zum Video

🫵🏼 Das Voting: Jetzt abstimmen

Wie kann ich abstimmen? 🔗
Einfach über den folgenden Link!


1. Wann kann ich abstimmen? ⏰
Das Community-Voting läuft ab sofort bis Freitag, 21. August 2026 um 10:00 Uhr!

2. Was gibt's zu gewinnen? 🎁
Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.

3. Wie kann ich meinen Favoriten unterstützen? 💪🏼

Amateurfußball lebt von Emotionen – Zeit, diese starken Momente nochmal hochleben zu lassen!

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📬 Kann ich noch Torvideos einsenden?
Sendet uns eure Videos jederzeit an social@fupa.net! Beim aktuellen Voting kann die Einsendung zwar nicht mehr berücksichtigt werden, für die nächsten Ausgaben jedoch schon! Wir bereiten die besten Clips auf und präsentieren sie auf unseren Social-Media-Kanälen.

🏅Hall of Fame (seit 2022)
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