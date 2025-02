Abrosimov (Bildmitte, grünes Trikot) wechselt zu Preußen Eiberg. – Foto: Patrick Otte

Mega-Transfer für Eiberg: A-Ligist holt sich Ex-Oberligaspieler Der SV Preußen Eiberg spielt in der Essener A-Liga und schnappt sich mit Dennis Abrosimov einen Top-Kicker, der 127 Mal in der Oberliga auf dem Rasen stand. Verlinkte Inhalte Kreisliga A2 Essen Eiberg Dennis Abrosimov

Der SV Preußen Eiberg befindet sich aktuell im Mittelfeld Kreisliga A2 Essen. Doch nun erreicht die Fans eine Hammer-Nachricht: Eiberg gab zur neuen Saison 2025/2026 die Verpflichtung von Dennis Abrosimov bekannt.

Preußen Sportchef Miggenheim freut sich über den Coup Ralf Miggenheim, Sportchef von Eiberg, ist begeistert über diesen Fang: "Wir als Verein sind mega stolz darauf, dass wir so einen tollen Spieler mit solch einer Klasse und Erfahrung bei uns aufnehmen dürfen. Wir wünschen ihm Gesundheit, Freude und viel Erfolg in unserer kleinen Eibergfamilie", erzählt er in einem Interview mit Reviersport. Das ist auch kein Wunder, denn der gebürtige Essener Abrosimov hat schon einige höherklassige Erfahrungen hinter sich.

Aktuell spielt der Verteidiger beim FC Blau-Gelb Überruhr in der Landesliga Niederrhein. Ganze 127 Mal stand er in der Oberliga Niederrhein auf dem Platz, sechs Mal sogar in der Regionalliga West auf das Spielfeld. Seine Ausbildung genoss er in der in Jugend von Rot-Weiss Essen, wonach es ihn dann zu Borussia Mönchengladbach zog. Dann folgten Stationen bei einigen verschiedenen Oberligisten und dem Regionalligisten SV Straelen, zuletzt wechselte er dann zu den Blau-Gelben in die Bezirksliga. Abrosimov steht für mehr als Fußball