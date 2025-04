Mega-Transfer für den SV Menzelen: Luca Terfloth kommt

Am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung des SV Menzelen verkündete Michael Kolkenbrock, Sportlicher Leiter in der Fußball-Abteilung, den Mitgliedern einen Hammer-Transfer für die A-Liga-Mannschaft. So wird Luca Terfloth ab der nächsten Saison für den ambitionierten Dorfklub auflaufen. Der 27-Jährige ist aktuell Stammspieler beim Oberligisten SV Sonsbeck.