"MEGA TOR" von Lachnitt macht Preussen glücklich

Das absolute Highlight des Spiels können die Fans bei klirrender Kälte auf schwer bespielbarem Schneekunstrasen in Minute 53 bestaunen. Nachdem Stern Marienfelde den "ersten" Ball im Strafraum noch abwehren konnte, waren sie beim "zweiten" machtlos. Den drescht BFC Abwehrspieler Jan Lachnitt gefühlt von der Mittellinie per Dropkick in die Maschen. Und lässt dem völlig verdutzten Keeper Leon Frey keine Chance. Es steht 2:0 für unsere Preussen, nachdem Sky Vincent Tloczynski für die Führung nach einer Mega Vorlage von Liam James Kelly sorgt (49.). Stern Marienfelde schafft noch den 2:1 Anschlusstreffer durch Timo Rehfeldt (75.). Zu spät. Am Ende knipst Sebastian Huke (90.) seinen fünften Saisontreffer und macht den Deckel zum 3:1 aufs Match. Für die Jungs von Daniel Volbert heißt das Dreier Nummer vier in der Berlinliga und Platz 13 (16 Punkte). Am nächsten Freitag ist Flutlichtevent gegen den Tabellenfünfzehnten BSV Al Dersimspor (14 Zähler). Infos zum Spiel gibts hier im DFB TICKER Ein Video Beitrag auf unserem You Tube Kanal bfcpreussentv folgt.