»Mega stolz!«: Hauzenberg kurz vor Landesliga-Meisterschaft!

Der FC Sturm Hauzenberg hat am Freitagabend vor 1.000 Zuschauern im Staffelbergstadion seine Hausaufgaben erledigt und steht kurz vor der Meisterschaft in der Landesliga Mitte! Dafür braucht's nach dem 2:0-Derbysieg über den 1. FC Passau am morgigen Samstag nur noch einen Patzer der SpVgg Lam, die am Samstag-Nachmittag den TSV Bogen erwartet und als einziges Team der Schwarz/Geiger-Elf rein rechnerisch (!) noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte.

Ebenfalls an diesem Abend siegreich waren die SpVgg Landshut (3:1 in Bad Kötzting) sowie der TB 03 Roding (2:0 in Seebach), die für eine einen Seebacher Rückschlag im Rennen um die Bayernliga-Relegation sorgten. Simon Schreiner (49.) sowie Alexander Schafberger (74.) erzielten die beiden entscheidenden Treffer für die Gäste.