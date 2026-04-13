„Mega-stolz auf die Mannschaft" – Aschheim siegt in Rosenheim

Der FC Aschheim siegte auch in Rosenheim. – Foto: Sven Leifer

Gegen tief verteidigende Rosenheimer tat sich der Tabellenzweite lange Zeit schwer, hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz und die Kontrolle über das Geschehen, leistete sich in der ersten Halbzeit allerdings den einen oder anderen unnötigen Fehler im Passspiel. „Es war ein reines Geduldsspiel für uns“, stellte FCA-Trainer Vincenzo Contento nicht zum ersten Mal in dieser Saison fest, durfte sich aber über einen verdienten Sieg freuen.

Das bis dato beste Auswärtsteam und die bis dato beste Mannschaft der Rückrunde hat zugeschlagen: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim lieferten auch bei SB DJK Rosenheim ab und bleiben dank des 3:0-Erfolges auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter VfB Forstinning.

Vor der Pause hatten auch die Gastgeber den einen oder anderen Abschluss, hundertprozentige Torchancen sprangen aber zunächst auf beiden Seiten nicht heraus. In der zweiten Halbzeit erhöhte der Favorit das Tempo, erarbeitete sich mehr Abschlüsse und belohnte sich für seine Bemühungen. „Letztlich bin ich mega-stolz auf die Mannschaft – die Jungs haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen.“

Nach einem abgewehrten Rosenheimer Eckstoß und einem schnell vorgetragenen Konter schnupperte Antonio Saponaro am Führungstor (56.), das kurz darauf Alexander Gschwend per Kopf im Anschluss an einen Eckstoß von Mehmet Ekici besorgte (58.). Letzterer bereitete dann auch das 2:0 durch Saponaro vor, der den Ball zu seinem 22. Saisontreffer versenkte (66.). Einen Angriff über Ekici und Marcel Schütz schloss Diego Contento zum 3:0-Endstand ab (73.).