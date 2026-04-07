Mega-Spannung um Platz 2: WiWa, Mitterdorf und Zandt nun punktgleich

Der SpVgg Willmering-Waffenbrunn „droht“ als neuer Tabellenzweiter abermals die Relegation. – Foto: Pohsygraphix

Während dem FC Ränkam der Meistertitel in der Kreisliga Ost angesichts von elf Punkten Vorsprung wohl nicht mehr zu nehmen ist, geht es dahinter unheimlich spannend zu. Der Fight ums Ticket für die Bezirksliga-Relegation spitzt sich immer weiter zu. Nach dem Oster-Spieltag stehen die drei Anwärter allesamt bei 39 Punkten. Die SpVgg Mitterdorf patzte daheim beim wilden 3:5 gegen die SG Schloßberg ein weiteres Mal – und das trotz komfortabler Führungen. Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn kam beim Tabellenletzten 1. FC Rötz nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, übernimmt trotzdem den zweiten Platz. Einzig Zandt/Vilzing II war erfolgreich. Die SG fertigte die SG Schönthal-Premeischl auf deren Geläuf mit 6:0 ab.

Nachholspiel am Karsamstag







Die SpVgg Eschlkam setzte sich am vergangenen Samstag im Nachholspiel bei der 1. SG Regental vor 76 Besuchern durch. Spannend wurde es in der Crunchtime: In der 84. Minute gingen die Hausherren durch eine Zeitstrafe für Michael Schambeck in Unterzahl und nur eine Minute später erzielte Michael Hamberger den Siegestreffer für die SpVgg. Schiedsrichter: Werner Gabler





Der 21. Spieltag am Ostermontag







Spitzenreiter FC Ränkam und die SpVgg Eschlkam trennten sich am Ostermontag vor 220 Zuschauern im Remis. Johannes Baier brachte die Hausherren in der 36. Minute in Front, die Führung konnte bis zur 82. Minute gehalten werden, dann netzte Christian Breu zum 1:1 ein, was somit beiden Kontrahenten einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Rafael Hartl













Die SG Waldmünchen/Geigant konnte sich am 21. Spieltag vor 120 Zuschauern knapp gegen den FC Untertraubenbach daheim behaupten. Die Gäste gingen durch Florian Meier in der zehnten Minute in Front, der Ausgleich fiel erst in der 50. Minute durch Besar Mustafaj. Durch eine Ampelkarte für Julian Piendl (75.) gingen die Gäste in Unterzahl und mit dem Elfmetertreffer von Besar Mustafaj (84.) fiel das 2:1, was der SG den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Niklas Linhart, Patrick Schönberger







Die 1. SG Regental konnte am Ostermontag vor 120 Schaulustigen keine Chancen beim 1. FC Miltach verwerten. Noch in der ersten Halbzeit (32.) fiel durch Lukas Gadac das 1:0 für die Gastgeber der Partie, Max Bretzl erhöhte in der 61. Minute und Ensa Sanneh besiegelte den Heimdreier in der 84. Spielminute. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Laszlo Bedike, Johannah Block







Bei der SpVgg Mitterdorf gingen die Punkte am 21. Spieltag an die angereiste SG Schloßberg. 100 Fans sahen die frühe Führung durch Milos Ivic (3.) und Martin Pietzonka (11.) für die Hausherren der Partie, doch noch in der ersten Hälfte (42.) verkürzte Samuel Burgfeld. Milos Ivic gelang kurz nach Wiederanpfiff (46.) das 3:1, was Michael Tischner in der 53. Minute für die Gäste verkürzte und Maximilian Klein sorgte in der 70. Minute für den Ausgleich. Christoph Dendorfer erzielte in der 76. Minute die Führung für die Gäste und Samuel Burgfeld besiegelte die Maximalausbeute (80.) für Schloßberg. Für Mitterdorf gab es in der 88. Minute noch eine rote Karte (Martin Pietzonka). Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Johannes Rahm, Robert Rahm







Mit einem Unentschieden gingen der 1. FC Rötz und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn am vergangenen Spieltag vor 100 Zuschauern vom Platz. Früh in Front brachte Dominik Grätsch die Gastgeber (8.) und Tomas Petracek netzte in der 45. Minute zum 2:0 für den Tabellenletzten ein. Doch in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste durch einen Elfmeter (80.), gekonnt ausgeführt von Julian Schneider, verkürzen und durch ein unglückliches Eigentor von Vaclav Kule in der Nachspielzeit (90.+6.) endete die Partie im 2:2. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Philipp Laumer, Markus Rampp







Ebenfalls nur einen Punkt konnten sich der FC Chamerau und die SG Michelsdorf/Cham II vor 150 Besuchern sichern. Lukas Perlinger erzielte in der 65. Minute das 1:0 für die Gäste und Jonas Berzl versenkte in der 82. Minute zum Ausgleich. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Christoph Gruber







Mit sechs Buden holte sich die SG Zandt/Vilzing II am Ostermontag den Dreier bei der SG Schönthal-Premeischl vor 100 Zuschauern. Benedikt Laumer brachte in der 23. Minute die Kugel zum 1:0 für die Gäste ins Netz, Lutz Hastreiter versenkte zwei Buden in Folge (34., 40.), was einen Halbzeitstand von 3:0 mit sich brachte. In der zweiten Hälfte erhöhte Maximilian Zistler (46.) und Benedikt Laumer lieferte noch zwei Treffer in Folge ab (60., 78.) was die klare Maximalausbeute für die SG Zandt/Vilzing II einbrachte. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Franz Bucher, Ramadan Hyseni