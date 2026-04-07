Mega-Spannung um Platz 2: WiWa, Mitterdorf und Zandt nun punktgleich

Nachholspiel am Karsamstag
Sa., 04.04.2026, 15:15 Uhr
Die SpVgg Eschlkam setzte sich am vergangenen Samstag im Nachholspiel bei der 1. SG Regental vor 76 Besuchern durch. Spannend wurde es in der Crunchtime: In der 84. Minute gingen die Hausherren durch eine Zeitstrafe für Michael Schambeck in Unterzahl und nur eine Minute später erzielte Michael Hamberger den Siegestreffer für die SpVgg. Schiedsrichter: Werner Gabler
Der 21. Spieltag am Ostermontag
Spitzenreiter FC Ränkam und die SpVgg Eschlkam trennten sich am Ostermontag vor 220 Zuschauern im Remis. Johannes Baier brachte die Hausherren in der 36. Minute in Front, die Führung konnte bis zur 82. Minute gehalten werden, dann netzte Christian Breu zum 1:1 ein, was somit beiden Kontrahenten einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Marco Gruber, Konrad Heuberger, Rafael Hartl
Die SG Waldmünchen/Geigant konnte sich am 21. Spieltag vor 120 Zuschauern knapp gegen den FC Untertraubenbach daheim behaupten. Die Gäste gingen durch Florian Meier in der zehnten Minute in Front, der Ausgleich fiel erst in der 50. Minute durch Besar Mustafaj. Durch eine Ampelkarte für Julian Piendl (75.) gingen die Gäste in Unterzahl und mit dem Elfmetertreffer von Besar Mustafaj (84.) fiel das 2:1, was der SG den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Jürgen Roßmann, Niklas Linhart, Patrick Schönberger
Die 1. SG Regental konnte am Ostermontag vor 120 Schaulustigen keine Chancen beim 1. FC Miltach verwerten. Noch in der ersten Halbzeit (32.) fiel durch Lukas Gadac das 1:0 für die Gastgeber der Partie, Max Bretzl erhöhte in der 61. Minute und Ensa Sanneh besiegelte den Heimdreier in der 84. Spielminute. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Laszlo Bedike, Johannah Block
Bei der SpVgg Mitterdorf gingen die Punkte am 21. Spieltag an die angereiste SG Schloßberg. 100 Fans sahen die frühe Führung durch Milos Ivic (3.) und Martin Pietzonka (11.) für die Hausherren der Partie, doch noch in der ersten Hälfte (42.) verkürzte Samuel Burgfeld. Milos Ivic gelang kurz nach Wiederanpfiff (46.) das 3:1, was Michael Tischner in der 53. Minute für die Gäste verkürzte und Maximilian Klein sorgte in der 70. Minute für den Ausgleich. Christoph Dendorfer erzielte in der 76. Minute die Führung für die Gäste und Samuel Burgfeld besiegelte die Maximalausbeute (80.) für Schloßberg. Für Mitterdorf gab es in der 88. Minute noch eine rote Karte (Martin Pietzonka). Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Johannes Rahm, Robert Rahm
Mit einem Unentschieden gingen der 1. FC Rötz und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn am vergangenen Spieltag vor 100 Zuschauern vom Platz. Früh in Front brachte Dominik Grätsch die Gastgeber (8.) und Tomas Petracek netzte in der 45. Minute zum 2:0 für den Tabellenletzten ein. Doch in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste durch einen Elfmeter (80.), gekonnt ausgeführt von Julian Schneider, verkürzen und durch ein unglückliches Eigentor von Vaclav Kule in der Nachspielzeit (90.+6.) endete die Partie im 2:2. Schiedsrichter: Manuel Schmid, Philipp Laumer, Markus Rampp
Ebenfalls nur einen Punkt konnten sich der FC Chamerau und die SG Michelsdorf/Cham II vor 150 Besuchern sichern. Lukas Perlinger erzielte in der 65. Minute das 1:0 für die Gäste und Jonas Berzl versenkte in der 82. Minute zum Ausgleich. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Christoph Gruber
Mit sechs Buden holte sich die SG Zandt/Vilzing II am Ostermontag den Dreier bei der SG Schönthal-Premeischl vor 100 Zuschauern. Benedikt Laumer brachte in der 23. Minute die Kugel zum 1:0 für die Gäste ins Netz, Lutz Hastreiter versenkte zwei Buden in Folge (34., 40.), was einen Halbzeitstand von 3:0 mit sich brachte. In der zweiten Hälfte erhöhte Maximilian Zistler (46.) und Benedikt Laumer lieferte noch zwei Treffer in Folge ab (60., 78.) was die klare Maximalausbeute für die SG Zandt/Vilzing II einbrachte. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Franz Bucher, Ramadan Hyseni