Mega-Sonntag! Der #23. Spieltag im Komplettpaket

Sonntag, 13 Uhr, Nordhorn und Vorwärts II bekommt Besuch von der wahrscheinlich hartnäckigsten Serie der Liga. Der SV Bad Bentheim reist nämlich weiterhin ohne Niederlage an und hat offenbar nicht vor, diesen Zustand freiwillig zu beenden. Während Vorwärts noch ein bisschen seiner Form aus dem letzten Jahr hinterherjoggt, läuft es bei den Bentheimern so rund, dass man fast meinen könnte, sie hätten 2025 einfach übersprungen. Die Frage ist also: Stolpert die Serie ausgerechnet in Nordhorn oder marschiert sie einfach weiter durch den Sonntagnachmittag?