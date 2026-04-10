Mega-Sonntag! Der #23. Spieltag im Komplettpaket

Der 23. Spieltag steht vor der Tür und klopft nicht höflich, sondern tritt sie direkt mit Stollenschuhen auf. Acht Spiele, alle am Sonntag, der Fußball legt sich also einmal quer über den Ruhetag. Wir liefern euch wie gewohnt die kleinen Vorberichte häppchenweise nach, damit ihr schon vor Anpfiff wisst, wo’s brennt, knistert oder komplett eskaliert.
Sonntag, 13 Uhr, Nordhorn und Vorwärts II bekommt Besuch von der wahrscheinlich hartnäckigsten Serie der Liga. Der SV Bad Bentheim reist nämlich weiterhin ohne Niederlage an und hat offenbar nicht vor, diesen Zustand freiwillig zu beenden. Während Vorwärts noch ein bisschen seiner Form aus dem letzten Jahr hinterherjoggt, läuft es bei den Bentheimern so rund, dass man fast meinen könnte, sie hätten 2025 einfach übersprungen. Die Frage ist also: Stolpert die Serie ausgerechnet in Nordhorn oder marschiert sie einfach weiter durch den Sonntagnachmittag?
Sonntag, 14 Uhr in Veldhausen, ein Spiel irgendwo zwischen „bloß nicht unten reinrutschen“ und „einmal kurz durchatmen“. Salzbergen reist als 13. an, hat zuletzt zweimal gepunktet und hält damit den ersten Nichtabstiegsplatz fest im Blick. Veldhausen kommt mit Pokalfrust im Gepäck, hat sich aber unter der Woche immerhin einen Punkt erarbeitet. Kurz gesagt: Kein Spiel für Schönspieler, hier geht’s um Meter, Nerven und die Frage, wer am Ende ein kleines Stück entspannter in die Tabelle schauen darf.