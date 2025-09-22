Mega-Serie gerissen: Kemnath stürzt Primus Haselbach

Die gigantische Siegesserie des SV Haselbach ist gerissen! Am zehnten Spieltag hat es nun auch die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison erwischt. Nach neun Dreiern am Stück musste sich die Mulzer-Elf zu Hause dem SV Kemnath a.B. mit 0:2 beugen. Knackpunkt war sicherlich eine Rote Karte an den SVH kurz vor dem Pausentee. Verfolger SV Schwandorf-Ettmannsdorf II erzielte in Nabburg spät das goldene Siegtor, rückt auf einen Punkt an Haselbach ran. Derweil sah der Kellergipfel zwischen dem TSV Nittenau und dem TSV Dieterskirchen (2:2) keinen Sieger.



Einen Derby-Heimsieg bescherte der TSV Stulln seinen 150 Fans am Samstag. Der 1. FC Schmidgaden konnte hingegen keine Chancen verwerten. Bereits in der achten Spielminute landete Fabian Schieber das 1:0. In der 63. Minute gab es eine Zeitstrafe für Tobias Obendorfer von Schmidgaden, in der 66. die Ampelkarte für Christoph Deml und in der 68. Minute die Rote Karte für Andreas Werner, was die Gäste in Unterzahl brachte. Den Heimsieg besiegelte Dominik Linsmeier in der 70. Minute für Stulln. Schiedsrichter: Michael Schießl, Reinhard Seidl, Andreas Müller







Der TSV Detag Wernberg sicherte sich ebenfalls daheim die Maximalausbeute gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring vor 250 Zuschauern. In Führung gingen die Hausherren durch Thimo Luff in der 32. Minute, doch Maximilian Winkler sorgte in der 36. Minute noch für Ausgleich, was einen Halbzeitstand von 1:1 mit sich brachte. In der zweiten Hälfte netzte Florian Weiß (49.) erneut zur Führung der Gastgeber ein und Patrick Lippert gelang in der 60. Minute der erneute Ausgleich. Zwei Buden in Folge brachte Detag Wernberg dann den Heimdreier ein, Timo Butz versenkte in der 69. Minute und legte in der 85. Minute nochmal nach. Schiedsrichter: Anthony Teichert, Christian Gawinowski, Felix Simon







Bei der SG Silbersee 08 durften die 140 Schaulustigen am Samstag eine Partie auf Augenhöhe gegen den SC Katzdorf mitverfolgen. In der zehnten Minute brachte Luca Hintermeier die Gäste in Front, doch Hannes Wallner erzielte noch in der ersten Halbzeit (40.) den Ausgleich. Auch in der zweiten Hälfte ging der SC Katzdorf durch Tobias Baierl (58.) in Führung, in der 70. Minute landete Stefan Vögl dann das 2:2 für die SG Silbersee 08, was beiden Kontrahenten somit je einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Dominik Schwarz, Christian Stockhofe, Martin Wurm







Mit einem Remis ging vor 90 Zuschauern der TSV Dieterskirchen zu Gast beim TSV Nittenau vom Platz. In Führung gingen die Gäste durch Maximilian Schießl in der 38. Minute, der den Elfmeter gekonnt verwandelte, doch noch in der ersten Hälfte gelang Felix Kohler der Ausgleichstreffer (45.+1.). In der zweiten Hälfte brachte ein weiterer Elfmeter, gekonnt versenkt von Marcel Hochmuth in der 61. Minute die Hausherren in Front, doch Maximilian Schwendner gelang in der 88. Minute der Ausgleich zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit gab es noch eine Zeitstrafe für Florian Wagner (90.+4., Nittenau), was jedoch keine Auswirkung mehr auf den Endstand hatte. Schiedsrichter: Markus Rampp, Cedric Dirschl, Daniel Saleki







Jetzt hat es auch den SV Haselbach erwischte. Der Klassenprimus musste sich am zehnten Spieltag vor 200 Schaulustigen gegen den angereisten SV Kemnath a.B. geschlagen geben. Ab der 41. Minute kämpften die Hausherren durch die Rote Karte für Josef Wifling in Unterzahl und Andreas Plank brachte die Gäste noch in der ersten Hälfte (44.) in Führung. Den zweiten Treffer der Partie landete Kilian Wiedenbauer in der 66. Minute für Kemnath. In der Nachspielzeit gab es eine weitere Rote Karte für Andreas Plank (90.+5., Kemnath), was aber aufs Ergebnis keinen Einfluss mehr hatte. Schiedsrichter: Marco Gruber, Ludwig Feldbauer, Konrad Heuberger







Mit einer Bude konnte sich der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am vergangenen Wochenende die Maximalausbeute vor 120 Besuchern beim TV Nabburg einholen. Den Siegestreffer landete Jurij Litke in der 87. Spielminute. Schiedsrichter: Maik Kreye, Robert Frank, Maximilian Butz







Der SV Diendorf setzte sich am zehnten Spieltag vor 155 Zuschauern knapp daheim durch, zu Gast war der FC OVI-Teunz. Christopher Burggraf netzte in der 35. Minute zum 1:0 ein, Manuel Löffelmann sorgte jedoch in der 56. Minute für Ausgleich, doch kurz vor Schluss landete Michael Schaertl den Siegestreffer (87.), was den Hausherren die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Georg Weber, Ulrike Schraml, Nils Göppl