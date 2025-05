2023 kürte sich Jahn 1889 zum zweiten Mal zum deutschen Futsalmeister. – Foto: Christian Herbst

»Mega-nervös«: Regensburgs Futsaler greifen nach den Sternen Das erste von maximal drei Finalspielen um den deutschen Futsal-Meistertitel findet am Samstag in Regensburg statt

2017 und 2023 haben sie es schon geschafft. Nun greift der SSV Jahn 1889 zum dritten Mal nach der deutschen Futsal-Krone. Wer beim anstehenden ersten Final-Heimspiel in Regensburg live dabei sein will, sollte schnell sein.

Im erstmals als Best-of-three-Serie ausgetragen Finale um die Deutsche Meisterschaft prallen die Regensburger auf den dreifachen Deutschen Meister und amtierenden Titelverteidiger TSV Weilimdorf. Los geht der wilde Ritt an diesem Samstag (15 Uhr) mit einem Heimspiel in der Clermont-Ferrand-Halle. Wer dabei sein, sollte schon im Online-Vorverkauf Karten besorgen. „70, 80 Prozent sind weg“, informiert Abteilungsleiter Oliver Vogel am Donnerstagabend.



In der Regelsaison der Futsal-Bundesliga wurde Weilimdorf Dritter, der Jahn Vierter. Auf ihrem Weg ins Finale räumten die Regensburger den MCH aus Bielefeld sowie im Halbfinale mit Hohenstein-Ernstthal das beste Team der regulären Saison aus dem Weg. Seit letztem Jahr braucht es auch im Finale zwei Siege für den Meistertitel. Das zweite Spiel steigt am 17. Mai in Stuttgart, unterhalb des Stadions der Bundesliga-Fußballers des VfB. Auch fürs mögliche dritte Spiel müsste der Jahn reisen.





Morgen, 15:00 Uhr SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal Jahn Futsal TSV Weilimdorf Weilimdorf 15:00 PUSH





„Der Kader ist voll, jeder ist fit und freut sich drauf. Die Spieler sind angefixt, haben diese Woche dreimal Training. Ich selbst bin natürlich mega-nervös“, sagt Vogel, der von einem „sehr interessanten, krassen und intensiven Duell“ ausgeht: „Die Spiele gegen Weilimdorf waren immer knapp.“ Vogel freut sich, dass am Tag vor dem Spiel ein eigener Futsal-Boden in der Halle verlegt wird. Wovon das Urgestein der Jahn-Futsaler überzeugt ist: „Wenn wir so spielen wie im Halbfinale gegen Hohenstein, haben wir eine gute Chance. Dann wird das ein Spiel auf Augenhöhe. Die Chancen sind 50/50.“



Auch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) äußerst sich zu seiner besten Futsalmannschaft: „Wir dürfen uns auf eine spannende Finalserie freuen – und in der Best-of-three-Serie ist alles möglich, auch wenn Weilimdorf sicherlich als leichter Favorit in die Partien geht. Aber die Regensburger haben im Halbfinale eindrucksvoll gezeigt, dass sie auch große Gegner schlagen können. Wir drücken die Daumen, dass es mit dem dritten Titel im deutschen Oberhaus klappt“, so Michael Tittmann, Vorsitzender der Futsal-Kommission des Verbandes, auf der Homepage des BFV.