Mega-Kulisse in Haselbach: SVH zurück auf dem Thron

Es war ein Spieltag der Gastgeber: In der Kreisliga West gingen in sechs der sieben Partien die Hausherren als Sieger vom Feld. Zurück an der Tabellenspitze ist der SV Haselbach. Vor der sagenhaften Kulisse von 700 Fans kämpfte er den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II im heißerwarteten Derby-Gipfeltreffen mit 2:1 nieder. Ein sensationelles Comeback lieferte der SC Katzdorf ab. Das Miksch-Ensemble machte in den Schlussminuten aus einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3-Unentschieden in Kemnath. Der Blick auf die Spielverläufe.



Was für eine Kulisse am Freitagabend: Vor 700 Zuschauern setzte sich der SV Haselbach im Gipfeltreffen gegen den angereisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II knapp durch. In der achten Minute brachte Michael Schmid die Hausherren in Führung und Jürgen Grabinger legte in der 18. Minute noch eine Bude drauf. Dann kamen auch die Gäste zum Abschluss, Fabio Flauger netzte in der 37. Minute zum 2:1 ein, doch die zweite Halbzeit hielten beide Teams hinten dicht und fanden vorne keinen Abschluss. Damit ist Haselbach nach einem Spieltag schon wieder zurück an der Tabellenspitze. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Anna-Lena Meier, Lukas Ederer







Der TSV Detag Wernberg sicherte sich am Samstag ebenfalls daheim die Maximalausbeute. Zu Gast war der SV Diendorf, der vor 150 Besuchern keine Chancen verwerten konnte. Emil Kitzmann brachte die Hausherren in der 44. Minute in Front, Florian Weiß erhöhte in der 80. Minute und den Dreier daheim besiegelte Thimo Luff in der 82. Minute mit dem 3:0. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Lukas Höcherl, Chaitanya Joshi







Ein spannendes Match lieferten der FC OVI-Teunz und der TSV Nittenau ihren 100 Zuschauern. In der fünften Minute ging der TSV durch Sebastian Miksch in Führung, Bastian Welnhofer sorgte in der 29. Minute für Ausgleich, kurz vor der Halbzeitpause brachte Felix Köhler die Gäste nochmal in Front (43.). Mit einem Eigentor von Luca van Laak kam es in der 75. Minute erneut zum Ausgleich, dann erzielte Daniel Kellner für den FC einen Führungstreffer (85.) und Alexander Korn erhöhte in der 88. Minute zum 4:2, in der Nachspielzeit verkürzte Alexander Dechant für die Gäste, doch mehr Chancen wurden nicht mehr genutzt und so blieb der Dreier daheim. Schiedsrichter: André Gilch, Katharina Hofmann, Amelie Rank







Der SV Kemnath a.B. und der SC Katzdorf lieferten sich ein Remis vor 80 Fans. In der 23. Minute brachte Alexander Grill die Hausherren in Führung, Thomas Ott erhöhte in der 25. Minute und in der 70. Minute landete Alexander Grill das 3:0 für den SV Kemnath a.B. Damit schien der Drops gelutscht zu sein, doch die letzten Spielminuten brachten noch ein Remis mit sich. Alexander Schmidts landete in der 89. Minute einen Anschlusstreffer, Thomas Fyrguth verkürzte auf 3:2 (90.+3.) und Florian Ziegler erzielte eine Minute später tatsächlich noch den Ausgleich für den Gast. Was für ein Comeback! Schiedsrichter: Andreas Link, Noah Mahnke, Benedikt Völkl







Ihre Negativserie beenden konnte die SG Silbersee 08, die sich auf heimischem Terrain die volle Punkteausbeute gegen den 1. FC Schmidgaden sicherte. 100 Leute waren gekommen. Jan-Luca Hartig brachte die Gäste in der 17. Minute noch in Front, doch ein Elfmeter, gekonnt genutzt von Simon Gerhardinger, in der 35. Minute sorgte für Ausgleich. Stefan Müller erzielte in der 37. Minute dann das 2:1 für die Hausherren und Julian Ringelstetter besiegelte in der 73. Minute den Heimdreier für die SG Silbersee 08. Schiedsrichter: Sebastian Söldner, Sebastian Hutzler, Lars Knebel







Der TV Nabburg sicherte sich am Sonntag ebenfalls den Heimdreier gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring vor 100 Zuschauern. Pascal Pollok landete in der vierten Spielminute das 1:0, Lukas Reitinger sah in der 21. Minute die Zeitstrafe und Dominik Saffert landete für die DJK den Ausgleichstreffer in der 23. Minute. Noch in der ersten Halbzeit brachte Lukas Reitinger die Hausherren erneut in Front (40.). In der zweiten Hälfte gab es nur noch eine Ampelkarte für Moritz Wifling in der 79. Minute. Schiedsrichter: Anton Steinwender, Timo Marfeld, Johannes Rahm







Auch der TSV Stulln ging am 12. Spieltag siegreich vom eigenen Platz. Zu Gast war der TSV Dieterskirchen, der sich vor 70 Zuschauern geschlagen geben musste. Mit einem Elfmetertreffer in der dritten Spielminute von Fabian Schieber ging man mit 1:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte verwandelte Maximilian Schießl einen Elfmeter in der 53. Minute, was den Ausgleich mit sich brachte. Manuel Zühlke landete in der 57. Minute dann die erneute Führung für den TSV 1954 Stulln und ein weiterer Elfmeter, der gekonnt von Wilhelm Frank ausgeführt wurde besiegelte den Heimdreier in der 64. Minute. Schiedsrichter: Karl-Heinz Späth, Franz Bucher, Marius Wanninger