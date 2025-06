Mega-Fete mit Verlängerung: Attenkirchen feiert seine Meister

Fünf Titelgewinne in einer Saison haben die Fußballer und Volleyballer der SpVgg Attenkirchen eingefahren. Dafür bekamen die Teams nun eine große Bühne.

Attenkirchen – Fünf Meistertitel in einer Saison? Das hat es bis dato noch nie gegeben. „Ich glaube, so viel hat die Spielvereinigung Attenkirchen in ihrer Geschichte noch nicht erlebt“, jubelte Bürgermeister Mathias Kern bei der Megameisterfeier vom Rathausbalkon herab.

Die Freude war riesig. Bei der kollektiven Jubelfeier blieb am Pfingstsonntag kein Auge trocken. Es herrschte Ausnahmezustand in Attenkirchen. Etwa, als die A-Klassen-Meister der Ersten Fußballmannschaft einen eigens einstudierten Song in die Menge grölten. Refrain: „Wieder alles im Griff – auf dem sinkenden Schiff“.

Nicht der einzige Höhepunkt dieser Titelsause. Schließlich hatten auch die Kickerinnen der Damen 2 die Meisterschaft in der Kreisklasse eingefahren. Gleiches galt für die A- und B-Junioren, die als Spielgemeinschaft mit dem SV Oberhaindlfing jeweils ihre Spielgruppe gewonnen hatten. Damit nicht genug: Die Volleyballer setzten sich in der Mixed-Freizeitliga durch und stiegen von der vierten in die dritte Liga auf. Begleitet von laut wummernden Fetenhits bat Bürgermeister Kern ein Team nach dem anderen auf den Rathausbalkon, um sie von den euphorisierten Fans hochleben zu lassen.

Regelrechte Erfolgswelle

Diese starke Saison kam natürlich nicht von ungefähr: Die Kapitänin der Zweiten Frauenmannschaft, Veronika Linseisen, führte den großen Erfolg darauf zurück, „dass wir einen extremen Teamgeist haben“. Damentrainer Lukas Bindler sprach gar von „einer Erfolgswelle“ – und bezog sich dabei ausdrücklich auf die anderen Meistertitel, die man bei der SpVgg heuer eingefahren hat. Und auch Vereinschef Sebastian Kleespies stimmte in die Jubelarie ein: „Sauber! Ich hoffe, dass es so weitergeht“, sagte er. Aus gegebenen Anlass lud er im Anschluss alle Teams zur Jahresabschlussfeier der Herrenmannschaft am Sportheim ein.