Mega-Endrunde: So läuft die Hallenrunde im Kreis Regensburg 14 Mannschaften streiten sich an einem einzigen großen Turniertag um die Hallenkrone im Fußballkreis eins

Die Hallensaison steht vor der Tür. Endlich nach einer langen Zwangspause wird in den bayerischen Fußballkreisen wieder um die offizielle Hallenkrone gebuhlt. So recht vom Hocker reißt das in der Oberpfalz jedoch niemanden. In Regensburg wetteifern gerade einmal 14 Mannschaften – einen „Nachzügler“ gab es noch – um zwei Tickets für die Bezirksmeisterschaft am 22. Januar in Maxhütte-Haidhof. Aufgrund des geringen Interesses der Vereine entschloss man sich, den Kreismeister an einem einzigen großen Turniertag zu küren. In der Zwischenzeit wurden die Gruppeneinteilungen und Spielpläne festgezurrt.

Die Zahlen sind alarmierend. Waren bis vor zehn Jahren 60, 70 positive Rückmeldungen Usus, ist das Geschehen seither step by step rückläufig. Bei der bisher letzten Ausgabe waren 25 Teams übrig geblieben. Drei Jahr später ist ein trauriger Minusrekord erreicht. Lediglich 14 „Hartgesottene“ sind noch dabei. Immerhin der Titelverteidiger aus Regenstauf sagte sein Kommen zu. Natürlich hoffen die BFV-Funktionäre darauf, dass es ab nächstem Jahr wieder in eine positivere Richtung geht.



Vorrundenturniere auszutragen, wurde heuer angesichts des Mini-Teilnehmerfeldes sinnfrei. Und so treten die Teilnehmer am Feiertag des 6. Januars in der Nordhalle Regensburg gleich in einem großen Kreisfinale gegeneinander an. Der Turnierplan war nicht ganz so einfach zu eruieren. Schlussendlich ist der Modus folgender geworden: Zunächst werden in drei Gruppen – zwei mit fünf, eine mit vier Köpfen – die drei Gruppensieger und Zweitplatzierten ermittelt. Wie üblich geschieht das im Modus jeder gegen jeden. Anschließend treten diese sechs Mannschaften, aufgeteilt in zwei Staffeln, erneut gegeneinander an. Die Sieger dieser beiden Gruppen spielen im Endspiel den Kreismeister aus, die beiden Zweiten stehen sich zuvor im „kleinen Finale“ gegenüber. Die Spielzeit beträgt einmal zwölf Minuten.



Das Ganze sorgt für ein „aufgeblähtes“ Kreisfinale: Ab 10 Uhr rollt der Ball und erst gut acht Stunden später wird das Endspiel angepfiffen. Sportlich dürften die Bezirksligisten aus Regenstauf und vom FC Kosova in der Favoritenrolle stecken. Zumindest nach der Papierform, schließlich kann in der Halle immer wieder passieren...



Und so sind die Gruppen des Kreisfinals aufgeteilt:

Gruppe A: FC Kosova Regensburg (Bezirksliga), SV Sallern Regensburg (A-Klasse), SV Türk Genclik Regensburg (Kreisliga), SpVgg Stadtamhof (Kreisklasse) und TSV Oberisling (Kreisklasse).

Gruppe B: ATSV Pirkensee-Ponholz (Kreisliga), ESV 1927 Regensburg (Kreisklasse), SG Eilsbrun/Jura (Kreisklasse), TB/ASV Regenstauf (Bezirksliga) und TSV Hohenfels (A-Klasse).

Gruppe C: ASV Undorf (Kreisliga), FC Pielenhofen-Adlersberg (Kreisliga), TV Velburg (Kreisklasse) und VfR Regensburg (Kreisklasse).

Endrunde – Gruppe 1: Sieger Gruppe A, Zweiter Gruppe B und Sieger Gruppe C.

Endrunde – Gruppe 2: Zweiter Gruppe C, Erster Gruppe B und Zweiter Gruppe A.