Mega-Derby in Wernberg – Zwei Teams ohne ihren Chefcoach

Das Lokalderby FC Wernberg gegen Pfreimd garantiert eine gute Zuschauerkulisse. – Foto: Jakob Wurmstein

Noch ohne Punktverlust und mit identischem Torverhältnis, grüßen Landesliga-Absteiger SV Etzenricht und Liga-Newcomer TV Nabburg gemeinsam von der Tabellenspitze. Glückt dem perfekt gestarteten Duo am 4. Spieltag der Bezirksliga Nord der vierte „Streich“? Etzenricht empfängt am Samstag den 1. FC Schwarzenfeld. Tags darauf haben Nabburger die SF Ursulapoppenricht zu Gast. Ebenfalls noch ungeschlagen ist mit dem SV Raigering ein weiterer Überraschungs-Aufsteiger. Die Panduren werden diesmal vom SV Schwarzhofen herausgefordert, der – wie Schwarzenfeld – am Wochenende ohne seinen Cheftrainer auskommen muss. Im Fokus steht außerdem das Lokalderby FC Wernberg gegen SpVgg Pfreimd am Sonntagnachmittag. Hier trifft Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger auf seine „alte Liebe“. Bereits am heutigen Freitagabend duellieren sich Hahnbach und Inter Bergsteig Amberg, und Vohenstrauß macht den Gastgeber für Weiden-Ost.

Freitag





Heute, 18:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 18:30 live PUSH



Noch Steigerungspotenzial hat der letztjährige Vizemeister SV Hahnbach (4., 5). Spielertrainer Bastian Freisinger ist in puncto Energie auf dem Platz sowie Leidensbereitschaft nicht ganz zufrieden, wenn er auf die bisherigen Auftritte schaut. Festzumachen ist das auch an mehreren schwerverletzten Spielern. Allein drei Kreuzbandrisse hat der SVH zu beklagen. Positiv: Man ist noch ungeschlagen. Freilich wollen die Hahnbacher das auch nach dem heutigen Heimspiel gegen den SV Inter Bergsteig (14., 3) bleiben. Eine ekelige Aufgabe! Zumal die Amberger zuletzt beim 4:3 gegen Auerbach den ersten Saisonsieg landeten. Entsprechend tatendurstig fährt das Kipry-Gefolge nach Hahnbach.







Eine durchaus besondere Partie für Nico Neidhardt: Der Übungsleiter der SpVgg Vohenstrauß (8., 4) coachte letzte Saison noch die U19 des FC Weiden-Ost. Nun trifft er einige seiner alten Schützlinge wieder – allerdings als Gegner. Sportlich pocht die SpVgg natürlich auf einen Heimsieg, um mit dem zweiten Saisondreier Boden gutzumachen. Der punktgleiche FC Ost (9., 4) war bereits unter der Woche im Einsatz. Im Stadtderby gegen die SpVgg SV Weiden II verpasste die Siegert-Elf im zweiten Durchgang den möglichen Lucky Punch und spielte unentschieden. Verpasstes gilt es nachzuholen.











Samstag







Positiv und damit nicht unbedingt wie erwartet gestaltete sich die Startphase beim SV Etzenricht (1., 9). Drei Sieg in Serie hatten nur ausgesprochene Optimisten auf der Rechnung. Zumal die ersten Gegner, die beiden Weidner Klubs und Pfreimd, hoch gehandelt sind. Glückt daheim gegen das Tabellenschlusslicht 1. FC Schwarzenfeld (16., 0) der vierte „Streich“? „Es gibt keinen Grund für uns, das Spiel am Samstag anders anzugehen als letzten Sonntag in Pfreimd. Wenn wir weiter in der Erfolgsspur bleiben wollen, muss jeder wieder 100 Prozent auf den Platz bringen“, stellt Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl klar. Für die Gäste lief es bisher mit zwei Heimniederlagen sowie dem 0:2 im Auftaktduell bei Mitaufsteiger Auerbach andere als nach Wunsch. Der Termin in Auerbach hatte eine Nebenwirkung: Coach Mathias Meßmann handelte sich eine Rote Karte ein und darf bis einschließlich Samstag nicht auf der Trainerbank agieren. (war)





Morgen, 16:00 Uhr SV Raigering SV Raigering SV Schwarzhofen Schwarzhofen 16:00 PUSH



Die jahrelange gute Jugendarbeit scheint sich nun für den SV Raigering auszuzahlen. Die Panduren haben die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft und sind dort hervorragend aus den Startlöchern gekommen – sieben Punkte und Platz drei. Dementsprechend erwartet Schwarzhofens Coach Adi Götz eine sehr knifflige Auswärtsaufgabe: „Wir müssen uns auf eine physisch, technisch und taktisch gut ausgebildete junge Mannschaft einstellen. Wir erwarten einen offensiv und frei aufspielenden Gegner. Unser Matchplan wird demnach defensiver ausgerichtet sein“, so Götz, der bis nächsten Mittwoch in New York ist und daher das Spiel verpassen wird. Die Mannschaft des SVS (5, 5) ist ebenfalls noch unbesiegt und wird jetzt auf Herz und Nieren getestet.







Schwarzhofens Trainer Adi Götz verpasst das Auswärtsspiel in Raigering. – Foto: Günter Uschold





Sonntag







Zu viele Fehler leistete sich der SV 08 Auerbach (13., 3) im letzten Spiel. Gegner Inter Amberg nutzte diese dankend aus und gewann mit 4:3. Positiv stimmten Auerbachs Trainer Daniel Maier die Moral und der Kampfgeist seiner Truppe, die auch bei einem zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand nicht aufsteckte. „Darauf können und werden wir aufbauen“, sagte Maier, findet aber auch: „Wir sind als Mannschaft in einigen Situationen noch etwas zu grün hinter den Ohren.“ Der kommende Spieltag beschert dem Aufsteiger wieder ein Heimspiel. Sven Seitz' 1. FC Schlicht (11., 3) ist zu Gast. Die Grün-Weißen gingen in den letzten zwei Spielen gegen die starken Aufsteiger Raigering und Nabburg leer aus. Eine dritte Niederlage in Folge gegen einen weiteren Aufsteiger gilt es tunlichst zu vermeiden.





So., 09.08.2026, 15:15 Uhr FC Wernberg FC Wernberg SpVgg Pfreimd Pfreimd 15:15 PUSH



Derby-Time am Ufer der Naab! Wenn Nachbar SpVgg Pfreimd (6., 4) am Sonntag vorbeischaut, ist auf dem Sportgelände des FC Wernberg (7., 4) eine Top-Kulisse garantiert. Die Lokalrivalen gehen als Tabellennachbarn ins Spiel. Es dürfte eng umkämpft zugehen. Wobei Derbys sowieso ihre eigenen Gesetze haben. In der Vorsaison gewann jeweils die Heimmannschaft mit einem Tor Unterschied. Und diesmal? „Ein Derby braucht keine besondere Ansprache, weil jedem bewusst ist, welche Bedeutung diese Partie hat. Entscheidend wird sein, die nötige Intensität auf den Platz zu bringen, dabei aber einen kühlen Kopf zu bewahren und konsequent das eigene Spiel durchzuziehen. Mit Pfreimd erwartet uns ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir rechnen mit einer intensiven Begegnung und vielen Zweikämpfen. Unser Ziel ist es, von Beginn an präsent zu sein, das Spiel aktiv zu gestalten und die drei Punkte zuhause zu behalten“, skizziert Wernbergs Spielercoach Bastian Lobinger, der ja eine langjährige Pfreimd-Vergangenheit als Torjäger und Spielertrainer hat. SpVgg-Trainer Michael Hartlich lässt vor diesem Lokalkracher verlauten: „Gegen Etzenricht mussten wir leider unsere erste Niederlage hinnehmen. An diesem Tag hatte der Gegner einfach mehr Spielglück. Sonntag steht das Derby gegen Wernberg an. Wir wissen, was uns erwartet und freuen uns auf ein intensives Spiel. Die Mannschaft wird bereit sein, alles zu geben um die drei Punkte einzufahren.“





So., 09.08.2026, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen 15:15 PUSH



DIE Überraschungsmannschaft der ersten Spieltage kommt zweifelsohne aus Nabburg. Bezirksliga-Newcomer TVN (1., 9) hat einen Traumstart hingelegt und grüßt gemeinsam mit Etzenricht von der Tabellenspitze. „Neun Punkte nach drei Spielen, das hätte sich keiner erträumt“, freute sich Spielertrainer Ralph Egeter im Anschluss an den jüngsten 2:1-Auswärtserfolg in Schlicht. Können die Sportfreunde Ursulapoppenricht (15., 2) die Nabburger Serie stoppen? Andi Schelers Team hat zuletzt zweimal unentschieden gespielt und ist heiß auf den ersten Saisonsieg! Bislang fehlten Nuancen und vielleicht auch das nötige Spielglück.





So., 09.08.2026, 15:15 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II 15:15 live PUSH



Zwei Niederlagen auswärts, ein Sieg daheim: Das ist die bisherige Bilanz des TSV Tännesberg (10., 3). Beim vergangenen Gastspiel gegen Weiden-Ost (1:3) präsentierte sich das Team von Ibrahim Devrilen insgesamt zu ungefährlich im Angriffsdrittel. Dementsprechend gilt es auf heimischen Terrain, wieder mehr Durchschlagskraft zu entfachen. Die bevorstehende Aufgabe ist nicht Ohne, denn die spielstarke U23 der SpVgg SV Weiden (12., 3) gibt ihre Visitenkarte an der Landkreisgrenze ab. Der junge Bayernliga-Unterbau remisierte unter der Woche im Derby beim FC Ost. Als „Vollkatastrophe“ bezeichnete Chefcoach Josef Rodler hinterher die zweite Halbzeit. Angesichts dessen möchte die SpVgg am Sonntag wieder vieles besser machen.