Mega-Derby in Hauzenberg - Dingolfing hat Primus zu Gast

Der FC Sturm Hauzenberg und der SV Grainet treffen am Freitagabend aufeinander – Foto: Robert Geisler

1000 plus x - die Zuschauerprognose für das mit Spannung erwartete Nachbarduell zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und dem SV Grainet ist vielversprechend. Auf dem grünen Rasen sind die Rollen klar verteilt: Die Hausherren sind gegen den noch sieglosen Neuling Favorit und wollen die unnötige 0:1-Niederlage während der Woche in Bad Kötzting schnell vergessen machen. Der FC Dingolfing sorgte am Dienstagabend mit einem Pokal-Erfolg gegen die DJK Vilzing für Furore und hat nun im Liga-Alltag den bärenstark gestarteten Spitzenreiter ASV Burglengenfeld zu Gast. Ebenfalls Heimrecht haben der zuletzt dreimal in Folge siegreiche 1. FC Passau (gegen den FC Tegernheim) sowie der TSV Bogen (gegen den TSV Bad Abbach). Der TSV Seebach holte aus seinen vergangenen drei Aufritten respektable sieben Zähler und muss jetzt beim TSV Kareth-Lappersdorf ran. Ebenfalls reisen müssen der SV Türk Gücü Straubing (zum FC Amberg) und die DJK Vornbach (zum SC Luhe-Wildenau).

Heute, 19:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg SV Grainet Grainet 19:30 live PUSH





Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Die Niederlage in Kötzting haben wir intern klar besprochen. Nach einem ordentlichen Start haben wir durch einen individuellen Fehler den Gegner in Führung gebracht und anschließend vor allem in der ersten Halbzeit nicht die nötige Intensität auf den Platz gebracht. Für das Derby gegen Grainet erwarten wir von uns eine klare Reaktion. Entscheidend wird sein, dass wir über die gesamten 90 Minuten die Intensität, Mentalität sowie die Lauf- und Einsatzbereitschaft auf den Platz bringen. Unser Fokus liegt dabei in erster Linie auf uns selbst. Wenn wir es schaffen, unsere Leistung konstant und mit der nötigen Überzeugung abzurufen, erhöhen wir automatisch unsere Chancen, das Derby erfolgreich zu gestalten."





Personalien: Alexander Kretz und Philipp Reitberger stehen auf der Verletztenliste. Anton Hobelsberger befindet sich im Aufbautraining.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Mit Hauzenberg wartet am Freitag gleich das nächste Derby und das zweite Highlight-Spiel innerhalb von drei Tagen auf uns. Hauzenberg verfügt über eine junge, sehr talentierte Mannschaft mit enorm viel Potenzial. Ich bin überzeugt, dass der Sturm am Ende der Saison ein gewichtiges Wort im Kampf um die Spitzenplätze mitreden wird. Auch wenn wir das Derby gegen Passau schlussendlich verdient verloren haben, konnten wir viele positive Erkenntnisse aus diesem Spiel mitnehmen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir gezeigt, dass wir gegen einen sehr guten Gegner absolut mithalten können. Darauf wollen wir aufbauen und diese Leistung über die gesamten 90 Minuten auf den Platz bringen. Für uns ist es schön, dass wir nach den vielen Testspielen der vergangenen Jahre nun erstmals in einem Landesliga-Punktspiel auf den FC Sturm Hauzenberg treffen. Wir freuen uns auf das Derby und wollen natürlich etwas Zählbares mitnehmen."



Personalien: Mit Ausnahme von Sebastian Seidl vermeldet der Bezirksliga-Meister Bestbesetzung.





Morgen, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing ASV Burglengenfeld B'lengenfeld 14:00 PUSH Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Nach dem Pokal-Highlight gegen Vilzing geht es in der Liga mit einem anspruchsvollen Heimspiel weiter. Mit dem ASV Burglengfeld treffen wir auf eine richtig gute Landesligamannschaft, die in den vergangenen Jahren unter Ex-Trainer Erkan Kara eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat, auf die sein Nachfolger aufbauen kann. Es waren in der Vergangenheit immer knappe Duelle und auch dieses Mal stellen wir uns auf eine ganz enge Partie gegen einen hervorragend gestarteten Gegner ein. Wir wollen den Schwung vom Dienstagabend mitnehmen und daheim drei Punkte holen. Dafür müssen wir aber in allen Bereichen voll da sein.“



Personalien: Hinter Jungspund Lucas Stachowski steht ein Fragezeichen, ansonsten können die BMW-Städter aus dem Vollen schöpfen.



Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Gegen Bad Abbach haben wir genau die richtige Antwort auf das Seebach-Spiel gegeben. Der Sieg war hochverdient und meine Mannschaft hat den nächsten richtigen Schritt gemacht. Mit Dingolfing bekommen wir es nun mit der meiner Meinung nach besten Mannschaft der Liga zu tun. Ihre extremen Qualitäten sind uns bewusst. Dennoch werden wir bestimmt nicht nach Dingolfing fahren, um ihnen die Punkte zu schenken. Trotz der Schwere der Aufgabe wird meine Mannschaft alles auf den Platz bringen, um vielleicht eine Überraschung zu schaffen.“ Personalien: Im Vergleich zum Mittwochsspiel gibt es nur eine Veränderung: Nico Käufer hat sich in den Urlaub verabschiedet.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Mit Tegernheim kommt ein Gegner zu uns, der nach einem fulminanten Sieg endgültig in der neuen Saison angekommen ist. Wir wissen, dass erneut eine große Herausforderung auf uns wartet. Um auch dieses Heimspiel auf unsere Seite zu ziehen, brauchen wir wieder eine konzentrierte und engagierte Leistung über die volle Spielzeit."



Personalien: Personell hat Chefanweiser Patrick Choroba die Qual der Wahl, weil nur Youngster Marco Aigner nicht einsatzbereit ist.



Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Mit Tegernheim kommt ein Gegner zu uns, der nach einem fulminanten Sieg endgültig in der neuen Saison angekommen ist. Wir wissen, dass erneut eine große Herausforderung auf uns wartet. Um auch dieses Heimspiel auf unsere Seite zu ziehen, brauchen wir wieder eine konzentrierte und engagierte Leistung über die volle Spielzeit."Personalien: Personell hat Chefanweiser Patrick Choroba die Qual der Wahl, weil nur Youngster Marco Aigner nicht einsatzbereit ist. Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): "Nach einem brutal intensiven Spiel gegen Kareth gilt es die Wunden zu lecken. Bereits unterm Spiel mussten wir einige Angeschlagene verkraften. Es bleibt abzuwarten, wer am Samstag einsatzbereit ist. In jedem Fall erwartet uns in Passau bei einer Top-Mannschaft eine sehr schwere Auswärtsaufgabe.“ Personalien: Es gibt mehrere Unklarheiten, die sich erst mit dem Abschlusstraining aufklären werden. Von den bisherigen Verletzten um Ben Beese, Tobias Schwarzmeier, Qlirim Beqaj oder Jonas Eigenstetter kehrt noch niemand zurück. Sven Wagner sitzt noch seine Rotsperre ab.









Matthias Heigl (Co-Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): "Seebach verfügt über eine Riesen-Qualität und hat aus den letzten drei Spielen sieben Punkte eingefahren. Dementsprechend sind wir gewarnt. Es wird nicht leicht. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und wollen unsere Heim-Siegesserie fortsetzen.“ Personalien: Cheftrainer Bastian Lerch handelte sich beim Match in Tegernheim kurz vor Spielende die Gelb-Rote Karte ein, darf aber am Samstag coachen, weil die neue Gelbrot-Sperre nur für Spieler oder Spielertrainer gilt. Im Spielerkader selbst tut sich nichts. Die beiden Keeper Sebastian Peter und Niklas Kresz sind nach wie vor nicht einsatzfähig, weshalb erneut Nachwuchsmann Anton Brunner das Tor hüten wird.



Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "Leider haben wir es gegen Bogen aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung verpasst, das Spiel frühzeitig in der ersten Halbzeit für uns zu entscheiden. In Kareth erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel bei einem starken Aufsteiger. Wir werden versuchen, mit der gleichen Energie wie zuletzt in das Spiel zu gehen und möchten natürlich unser Punktekonto weiter aufstocken."



Personalien: Philipp Macht hat sich in den Urlaub verabschiedet. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Jonas Brunner, der gegen Bogen angeschlagen vom Feld musste.





Bad Abbachs Trainer Simon Sigl (stehend links) findet vor dem Auswärtsmatch beim TSV Bogen deutliche Worte – Foto: Felix Schmautz







Morgen, 14:00 Uhr TSV Bogen Bogen TSV Bad Abbach Bad Abbach 14:00 PUSH





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "In Seebach haben wir zwei komplette unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Ich hoffe, dass wir gegen Bad Abbach an die hervorragende Leistung der zweiten 45 Minuten anknüpfen können. Wir werden definitiv eine starke Performance brauchen, denn der Gegner hat vor der Saison mit Graf und Bockes zwei Verstärkungen geholt, die für die Landesliga absolute Unterschiedsspieler sind. Daheim werden wir uns aber nicht verstecken und wollen unser Punktekonto aufstocken."



Personalien: Niklas Karl weilt im Urlaub, Kapitän Patrick Fuchs ist immer noch gesperrt. Ob es beim angeschlagenen Makamba Sidibe mit einem Einsatz klappt, ist noch unklar.





Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): "In Seebach haben wir zwei komplette unterschiedliche Halbzeiten gespielt. Ich hoffe, dass wir gegen Bad Abbach an die hervorragende Leistung der zweiten 45 Minuten anknüpfen können. Wir werden definitiv eine starke Performance brauchen, denn der Gegner hat vor der Saison mit Graf und Bockes zwei Verstärkungen geholt, die für die Landesliga absolute Unterschiedsspieler sind. Daheim werden wir uns aber nicht verstecken und wollen unser Punktekonto aufstocken."Personalien: Niklas Karl weilt im Urlaub, Kapitän Patrick Fuchs ist immer noch gesperrt. Ob es beim angeschlagenen Makamba Sidibe mit einem Einsatz klappt, ist noch unklar. Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Was wir zuletzt angeboten haben, ist schlicht und ergreifend zu wenig, um in der Landesliga zu punkten. Da geht es vordergründig gar nicht um Fußballerisches, sondern um die Basics. Intensität, Zweikampfhärte, zweite Bälle… Bogen wird uns – was diese Punkte anbelangt – erfahrungsgemäß alles abverlangen“ Personalien: Ex-Profi Jannik Graf hat seine Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. Unwahrscheinlich ist das Mitwirken von Steven Rank, der am Mittwoch mit Knieproblemen ausgewechselt werden musste. Auch der Einsatz von Alexander Legler ist fraglich. Fabian Rengstl ist weiterhin im Urlaub.





Morgen, 14:00 Uhr FC Amberg FC Amberg SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 14:00 PUSH





Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): "Wir treffen auf einen starken Aufsteiger, was man auch anhand seiner bisherigen Punktausbeute sieht. Die Gäste sind technisch stark und verfügen über sehr gute Einzelspieler. Für uns wird es wichtig sein, dass wir an die Leistung aus der ersten Halbzeit in Luhe-Wildenau anknüpfen und diese nun über 90 Minuten auf den Platz bringen. Aufgrund unserer Personalsituation wird es nicht einfach. Wir müssen zusammenstehen und am Samstag alles in die Waagschale werfen, um die drei Punkte bei uns behalten.“ Personalien: Vize-Kapitän Dennis Weidner hat sich im letzten Spiel das Kreuzband und Außenband gerissen und fällt monatelang aus. Aus dem bisherigen Lazarett kehrt immerhin Frank Wagner zurück. Neu auf der Ausfallliste steht dagegen Sturmtank Marco Seifert. Zudem ist Edgard Becker angeschlagen.



Asllan Shalaj (Spielertrainer SV Türk Gücü Straubing): "Wir wollen an die gute Leistung vom Spiel gegen Luhe-Wildenau anknüpfen und in Amberg nicht leer ausgehen. Der Gegner hat eine erfahrene Mannschaft, in der schon einige Spieler in höheren Klassen aktiv waren. Trotzdem wollen wir unser Ding durchziehen und punkten."



Personalien: Gegenüber der Partie am Mittwoch fehlen Nico van Beest und Vitali Hauk. Dafür ist Almir Mujcinovic wieder an Bord und auch Sommer-Neuzugang Erkan Bagci feierte gegen Luhe-Wildenau sein Debüt im TG-Trikot.



