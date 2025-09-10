„Mega-Bock“ auf das Topspiel: TuS Geretsried II empfängt Titelanwärter ASV Habach

Gustostück statt Hausmannskost: Mit dem Nachholspiel zwischen dem TuS Geretsried II und dem ASV Habach steht an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) ein fußballerischer Leckerbissen auf dem Programm.
Zählen die Kontrahenten doch zum engsten Kreis der Titelanwärter in der Kreisliga 1. Beide sind in der Saison ungeschlagen, allerdings haben die Gäste zwei Spiele weniger absolviert als die Bayernliga-Reserve.
„Das kann ein Top-Spiel werden“, freut sich Lukas Haustein auf den Vergleich mit dem Bezirksligaabsteiger, dem er einen „sehr intensiven Spielstil“ bescheinigt. „Da wird gerackert, gekämpft und gebissen“, ahnt der TuS-Coach, dass seiner Mannschaft in den 90 Minuten alles abverlangt wird. Deshalb sei es „gut, dass wir die Pflichtaufgabe souverän gelöst haben“, zeigt er sich zufrieden, wie sein Team beim 3:0 bei Aufsteiger TSV Burggen/Bernbeuren aufgetreten ist. Der ASV musste derweil die ersten Punktverluste verdauen, als er gegen Waldram in der Nachspielzeit das 2:2 kassierte.
Die Zielsetzung für das Top-Spiel ist klar: „Wir wollen den Abstand nach oben gering halten“, sagt Haustein mit Blick auf Tabellenführer Lenggries, der vier Punkte Vorsprung aufweist. Was für die Geretsrieder U 23 nichts anderes bedeutet, als mit einem Sieg auf Platz zwei vorzurücken. „Wir wollen mindestens ungeschlagen bleiben“, betont der TuS-II-Trainer. „Aber wir werden sicher nicht auf unentschieden spielen.“
Personell wird es kleinere Veränderungen geben. So stehen Taso Karpouzidis (beruflich verhindert) und Daniil Ozkan (aus privaten Gründen) nicht zur Verfügung. Dafür rotieren Thomas Schnaderbeck nach seinen Einsätzen in der Bayernliga und Mladen Radonjic, der aus dem Urlaub zurück ist, in den Kader, ebenso wie Lukas Günther, der sich wieder mit Sebastian Untch im Tor abwechselt. Haustein verspricht: „Die Jungs sind heiß, wir haben Mega-Bock auf das Spiel.“