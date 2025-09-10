„Mega-Bock“ auf das Topspiel: TuS Geretsried II empfängt Titelanwärter ASV Habach

Gustostück statt Hausmannskost: Mit dem Nachholspiel zwischen dem TuS Geretsried II und dem ASV Habach steht an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) ein fußballerischer Leckerbissen auf dem Programm.

Zählen die Kontrahenten doch zum engsten Kreis der Titelanwärter in der Kreisliga 1. Beide sind in der Saison ungeschlagen, allerdings haben die Gäste zwei Spiele weniger absolviert als die Bayernliga-Reserve.

„Das kann ein Top-Spiel werden“, freut sich Lukas Haustein auf den Vergleich mit dem Bezirksligaabsteiger, dem er einen „sehr intensiven Spielstil“ bescheinigt. „Da wird gerackert, gekämpft und gebissen“, ahnt der TuS-Coach, dass seiner Mannschaft in den 90 Minuten alles abverlangt wird. Deshalb sei es „gut, dass wir die Pflichtaufgabe souverän gelöst haben“, zeigt er sich zufrieden, wie sein Team beim 3:0 bei Aufsteiger TSV Burggen/Bernbeuren aufgetreten ist. Der ASV musste derweil die ersten Punktverluste verdauen, als er gegen Waldram in der Nachspielzeit das 2:2 kassierte.