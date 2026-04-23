"Mega Bock auf das Derby“ ...mit diesen Worten blickt SC-Coach Robert Rodriguez auf das richtungsweisende Heimspiel gegen Union Mühlhausen. von Christopher Plischka · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Im Derby "alles reinhauen" muss der SC Großengottern, so wie in dieser Szene Paul Renz. Die letzten beiden Duelle konnte der SC für sich entscheiden. – Foto: Marcel Bube

Wenn am Freitagabend der SC Großengottern den FC Union Mühlhausen empfängt, ist vieles angerichtet für einen heißen Fußballabend. Flutlicht, Derbycharakter, ordentliche Kulisse – und dazu ein Gastgeber, der im Tabellenkeller dringend Zählbares braucht. Anstoß ist bereits am Freitag um 18:30 Uhr.

Morgen, 18:30 Uhr Großengottern Großengottern FC Union Mühlhausen Mühlhausen 18:30 PUSH

Für Großengottern ist die Lage ernst. Die Rückrunde verlief bislang wechselhaft, der Vorsprung auf die gefährdeten Plätze ist zusammengeschmolzen. Trainer Robert Rodriguez spricht die Situation offen an: „Seit Wochen ist uns völlig bewusst, dass wir uns im Abstiegskampf befinden – und das wird auch offen in der Mannschaft und im Verein kommuniziert.“ Der Coach rechnet aktuell sogar mit fünf Absteigern und weiß um die Brisanz der kommenden Wochen: „Mit dem Derby und dem nächsten Auswärtsspiel in Gispersleben haben wir richtungsweisende Spiele.“ Denn das Restprogramm hat es in sich: Noch warten Duelle gegen die Top drei der Liga sowie schwere Auswärtsaufgaben.