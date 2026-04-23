Wenn am Freitagabend der SC Großengottern den FC Union Mühlhausen empfängt, ist vieles angerichtet für einen heißen Fußballabend. Flutlicht, Derbycharakter, ordentliche Kulisse – und dazu ein Gastgeber, der im Tabellenkeller dringend Zählbares braucht. Anstoß ist bereits am Freitag um 18:30 Uhr.
Für Großengottern ist die Lage ernst. Die Rückrunde verlief bislang wechselhaft, der Vorsprung auf die gefährdeten Plätze ist zusammengeschmolzen. Trainer Robert Rodriguez spricht die Situation offen an: „Seit Wochen ist uns völlig bewusst, dass wir uns im Abstiegskampf befinden – und das wird auch offen in der Mannschaft und im Verein kommuniziert.“
Der Coach rechnet aktuell sogar mit fünf Absteigern und weiß um die Brisanz der kommenden Wochen: „Mit dem Derby und dem nächsten Auswärtsspiel in Gispersleben haben wir richtungsweisende Spiele.“ Denn das Restprogramm hat es in sich: Noch warten Duelle gegen die Top drei der Liga sowie schwere Auswärtsaufgaben.
Dass das Derby bereits am Freitagabend steigt, hat laut Rodriguez einen einfachen Hintergrund. Die Gäste aus Mühlhausen hatten frühzeitig angefragt. Für den Großengotterner Trainer durchaus reizvoll: „Ein Spiel am Freitagabend unter Flutlicht und mit einer ordentlichen Kulisse, weil kein anderes Spiel stattfindet, hat natürlich einen besonderen Reiz.“ Sportlich erwartet der Übungsleiter die typischen Derby-Gesetze: „Es ist ein Derby und da ist immer alles möglich.“ Entscheidend werde sein, weniger Fehler als der Gegner zu machen und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen. Ebenso wichtig: Mentalität und Wille.
Mit Blick auf die eigenen Fans sendet Rodriguez eine klare Botschaft: „Wir haben Mega Bock auf das Derby und werden alles reinhauen, um die drei Punkte in Großengottern zu lassen.“ Während FC Union Mühlhausen im gesicherten Tabellenmittelfeld anreist, kämpft der SC Großengottern ums sportliche Überleben. Beste Voraussetzungen also für ein Derby, in dem Emotionen garantiert sind – und für die Gastgeber womöglich deutlich mehr als nur Prestige auf dem Spiel steht.