 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Mega-Aufstiegsfight: Sechs Teams blicken auf die Krone

Alle Begegnungen des 23.Spieltag in der Vorschau

von Frank Arlinghaus · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser
Teutonia II (grün) steht ganz oben
Teutonia II (grün) steht ganz oben – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

Der Aufstiegskampf spitzt sich weiter zu: SSC Teutonia II, BSV Dersim II, Friedrichshagen, Adler Berlin, Weißenseer FC und Concordia Britz liegen eng beisammen. Gleichzeitig verschärft sich im Tabellenkeller die Lage – für mehrere Teams (Novi Pazar, Makkabi II, Einheit Pankow und Viktoria Friedrichshain) geht es um den Klassenerhalt, während Schlusslicht Brandenburg kaum noch Hoffnung hat

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Heute, 17:00 Uhr
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
17:00

Schlusslicht Brandenburg (0 Punkte) steht vor einer weiteren schweren Aufgabe. Staaken II (28 Punkte) will sich endgültig von der Abstiegszone absetzen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.

Morgen, 12:15 Uhr
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
12:15

Dersim (42 Punkte) steht auf Rang zwei und will den direkten Aufstieg festigen. Friedrichshain (25 Punkte) benötigt noch Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber stehen unter Druck, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.

Di., 21.04.2026, 19:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
19:30

Meteor II (25 Punkte) bewegt sich im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Spandau (35 Punkte) spielt eine stabile Saison und will sich oben festsetzen. Ein Duell mit Vorteilen für die Gäste.

Morgen, 13:00 Uhr
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
13:00

Friedrichshagen (41 Punkte) lauert auf die Aufstiegsplätze und braucht einen Sieg. Pankow (24 Punkte) steckt im unteren Mittelfeld und ist noch nicht gesichert. Die Gäste gehen mit klarer Zielsetzung ins Spiel.

Morgen, 13:00 Uhr
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
13:00

Tabellenführer Teutonia II (44 Punkte) will die Spitze verteidigen. Makkabi II (20 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und steht unter Druck. Alles spricht für die Gastgeber im Titelrennen.

Morgen, 13:30 Uhr
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
13:30

Adler (41 Punkte) ist mittendrin im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Punktverlust erlauben. Rehberge (29 Punkte) steht im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
14:30

Novi Pazar (22 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und braucht dringend Punkte. Köpenick II (28 Punkte) will sich weiter nach unten absichern. Ein wichtiges Spiel für beide Teams.

Morgen, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
14:15live

Ein Verfolgerduell im oberen Mittelfeld: Britz (38 Punkte) und Weißensee (40 Punkte) haben noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg. Beide Teams müssen gewinnen, um dran zu bleiben.

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