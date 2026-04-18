Mega-Aufstiegsfight: Sechs Teams blicken auf die Krone

Der Aufstiegskampf spitzt sich weiter zu: SSC Teutonia II, BSV Dersim II, Friedrichshagen, Adler Berlin, Weißenseer FC und Concordia Britz liegen eng beisammen. Gleichzeitig verschärft sich im Tabellenkeller die Lage – für mehrere Teams (Novi Pazar, Makkabi II, Einheit Pankow und Viktoria Friedrichshain) geht es um den Klassenerhalt, während Schlusslicht Brandenburg kaum noch Hoffnung hat
Schlusslicht Brandenburg (0 Punkte) steht vor einer weiteren schweren Aufgabe. Staaken II (28 Punkte) will sich endgültig von der Abstiegszone absetzen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.
Dersim (42 Punkte) steht auf Rang zwei und will den direkten Aufstieg festigen. Friedrichshain (25 Punkte) benötigt noch Punkte für den Klassenerhalt. Die Gastgeber stehen unter Druck, dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben.
Meteor II (25 Punkte) bewegt sich im unteren Mittelfeld und braucht noch Punkte für den Klassenerhalt. Spandau (35 Punkte) spielt eine stabile Saison und will sich oben festsetzen. Ein Duell mit Vorteilen für die Gäste.
Friedrichshagen (41 Punkte) lauert auf die Aufstiegsplätze und braucht einen Sieg. Pankow (24 Punkte) steckt im unteren Mittelfeld und ist noch nicht gesichert. Die Gäste gehen mit klarer Zielsetzung ins Spiel.
Tabellenführer Teutonia II (44 Punkte) will die Spitze verteidigen. Makkabi II (20 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und steht unter Druck. Alles spricht für die Gastgeber im Titelrennen.
Adler (41 Punkte) ist mittendrin im Aufstiegsrennen und darf sich keinen Punktverlust erlauben. Rehberge (29 Punkte) steht im gesicherten Mittelfeld. Die Gastgeber gehen favorisiert ins Spiel.
Novi Pazar (22 Punkte) kämpft gegen den Abstieg und braucht dringend Punkte. Köpenick II (28 Punkte) will sich weiter nach unten absichern. Ein wichtiges Spiel für beide Teams.
Ein Verfolgerduell im oberen Mittelfeld: Britz (38 Punkte) und Weißensee (40 Punkte) haben noch Außenseiterchancen auf den Aufstieg. Beide Teams müssen gewinnen, um dran zu bleiben.
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