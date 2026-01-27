Meesche-Kicker trotzen dem Wetter

– Foto: Horst Vogler

Die Fußballer des MTV Wolfenbüttel lassen sich von den aktuellen Witterungsbedingungen nicht ausbremsen. Nachdem am Freitagabend in der Kick-Off-Soccerarena in Braunschweig trainiert worden war, bat Trainer Deniz Dogan seine Mannschaft am Sonntagnachmittag erneut ins Warme. Grund dafür war die Absage des geplanten Testspiels beim HSC Hannover am Vortag, da der dortige Kunstrasenplatz gefroren war.

Zu Beginn der Einheit in der Sporthalle der Geitelschule richtete Dogan klare Worte an die 16 anwesenden Spieler. Mit Blick auf die verbleibenden Oberliga-Partien stellte er heraus, dass insbesondere in der Schlussphase der Spiele körperliche Stabilität und Fitness entscheidend sein würden. Entsprechend lag der Fokus zunächst auf intensiven Kraft- und Stabilitätsübungen. Der Trainer ging dabei selbst voran und band einzelne Spieler wie André Linek, Niklas Richter oder Phil Brand aktiv ein, indem sie beim Ausführen der Liegestütze laut bis 20 zählen mussten.

Auch in den anschließenden Übungsformen blieb das Tempo hoch. Zunächst stand ein Sechs-gegen-Zwei mit maximal zwei Kontakten auf dem Programm, ehe ein Trainingsspiel Vier gegen Vier nach Futsalregeln folgte. Dogan forderte ein hohes Intensitätsniveau und sah seine Erwartungen erfüllt. „Das war richtig gutes Niveau“, bescheinigte der Ex-Profi seiner Mannschaft im Anschluss.