Meesche-Areal gesperrt – Oberliga-Aufsteiger startet auf fremdem Rasen

Der Countdown läuft: Am Dienstag, 24. Juni 2025, um 18:30 Uhr startet der MTV Wolfenbüttel offiziell in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Doch statt auf dem gewohnten Terrain an der Meesche versammelt sich das Team um Cheftrainer Deniz Dogan zum ersten Training auf dem Sportplatz in Adersheim – eine kurzfristige, aber dringend notwendige Lösung.