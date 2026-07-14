Meerbuscher Teams zeigen ihre Qualitäten in den Testspielen Oberliga Niederrhein: Der TSV Meerbusch gewann das Derby beim OSV Meerbusch, der FC Büderich feierte sogar einen Kantersieg gegen Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden. von Christoph Baumeister · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Meerbusch hat das Derby für sich entschieden. – Foto: Ralph Görtz

Der TSV Meerbusch ist mit einem Erfolg in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison gestartet. Die Blau-Gelben gewannen ihr erstes Testspiel beim OSV Meerbusch mit 2:0 (1:0). Der Bezirksligist hielt die Partie in der Anfangsphase offen, mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gäste jedoch die Kontrolle. Nach einer sehenswerten Kombination bediente Mattia Majetic in der 18. Minute Marco De Stefano, der zum 1:0 traf.

Erster Test für Dahms "überragend" Zur Pause wechselte Trainer Johannes Dahms seine Mannschaft komplett durch. Der TSV blieb spielbestimmend. Zunächst vergab Luka Blazevic eine gute Chance, ehe der Neuzugang eine Vorlage von Dominik Burghardt zum 2:0 verwertete (68.). Kurz vor Schluss verhinderte TSV-Torwart Kalle Grabeck mit einer Parade gegen Philip Schmelzer den Anschlusstreffer. „Fürs erste Spiel war das überragend“, sagte Dahms, der besonders mit der Bereitschaft seines Teams zufrieden war: „Unser Altersdurchschnitt lag bei 21,5 Jahren. Die Spielkultur ist natürlich noch nicht vollständig ausgeprägt, aber die Jungs sind sehr viel gelaufen, haben sich gut bewegt und waren mutig mit dem Ball.“ Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht für den TSV der nächste Test bei Landesligist 1. FC Lintfort an. Am Samstag (13 Uhr) empfangen die Blau-Gelben Oberligist Cosmos Koblenz. Der OSV testet am Donnerstag (19.45 Uhr) gegen Oberligist Viktoria Jüchen-Garzweiler und am Sonntag (15 Uhr) bei Landesligist SV Budberg.

Büderich besiegt den VfB 03 Hilden Der FC Büderich 02 setzte in seinem zweiten Test ein Ausrufezeichen. Der Oberligist bezwang Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden mit 7:2 (5:0). Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start. Oliver Dessau (10./19.) brachte sie früh in Führung und legte kurz danach auch das 2:0 nach. In der Folge blieben die Büdericher weiter am Drücker. Jan Niklas Kühling (29./35./42.) sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für den 5:0-Halbzeitstand. Nach der Pause gestaltete Hilden die Partie ausgeglichener. Etienne Feese verkürzte zunächst auf 1:5 (59.), ehe Probespieler Paul Winkelmann das halbe Dutzend vollmachte. Nachdem Feese ein zweites Mal für die Gäste getroffen hatte (70.), stellte Semjon Sarpong den 7:2-Endstand her (71.). „Wir waren sehr effektiv und hatten eine sehr einheitliche Sprache auf dem Platz“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.