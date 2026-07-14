Meerbuscher Teams zeigen ihre Qualitäten in den Testspielen

Der TSV Meerbusch ist mit einem Erfolg in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison gestartet. Die Blau-Gelben gewannen ihr erstes Testspiel beim OSV Meerbusch mit 2:0 (1:0). Der Bezirksligist hielt die Partie in der Anfangsphase offen, mit zunehmender Spielzeit übernahmen die Gäste jedoch die Kontrolle. Nach einer sehenswerten Kombination bediente Mattia Majetic in der 18. Minute Marco De Stefano, der zum 1:0 traf.
Zur Pause wechselte Trainer Johannes Dahms seine Mannschaft komplett durch. Der TSV blieb spielbestimmend. Zunächst vergab Luka Blazevic eine gute Chance, ehe der Neuzugang eine Vorlage von Dominik Burghardt zum 2:0 verwertete (68.). Kurz vor Schluss verhinderte TSV-Torwart Kalle Grabeck mit einer Parade gegen Philip Schmelzer den Anschlusstreffer. „Fürs erste Spiel war das überragend“, sagte Dahms, der besonders mit der Bereitschaft seines Teams zufrieden war: „Unser Altersdurchschnitt lag bei 21,5 Jahren. Die Spielkultur ist natürlich noch nicht vollständig ausgeprägt, aber die Jungs sind sehr viel gelaufen, haben sich gut bewegt und waren mutig mit dem Ball.“
Am Mittwoch (19.30 Uhr) steht für den TSV der nächste Test bei Landesligist 1. FC Lintfort an. Am Samstag (13 Uhr) empfangen die Blau-Gelben Oberligist Cosmos Koblenz. Der OSV testet am Donnerstag (19.45 Uhr) gegen Oberligist Viktoria Jüchen-Garzweiler und am Sonntag (15 Uhr) bei Landesligist SV Budberg.
Der FC Büderich 02 setzte in seinem zweiten Test ein Ausrufezeichen. Der Oberligist bezwang Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden mit 7:2 (5:0). Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start. Oliver Dessau (10./19.) brachte sie früh in Führung und legte kurz danach auch das 2:0 nach. In der Folge blieben die Büdericher weiter am Drücker. Jan Niklas Kühling (29./35./42.) sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für den 5:0-Halbzeitstand.
Nach der Pause gestaltete Hilden die Partie ausgeglichener. Etienne Feese verkürzte zunächst auf 1:5 (59.), ehe Probespieler Paul Winkelmann das halbe Dutzend vollmachte. Nachdem Feese ein zweites Mal für die Gäste getroffen hatte (70.), stellte Semjon Sarpong den 7:2-Endstand her (71.). „Wir waren sehr effektiv und hatten eine sehr einheitliche Sprache auf dem Platz“, sagte Trainer Sebastian Siebenbach.
Das Ergebnis wolle er jedoch nicht überbewerten: „Beide Teams stehen noch früh in der Vorbereitung und wir waren bereits etwas eingespielter.“ Dennoch habe die Partie gezeigt, dass seine Mannschaft Qualität besitzt. „So ein Erfolg gibt uns ein gutes Gefühl für die nächsten Wochen.“
Am Dienstag (20 Uhr) trifft der FCB auf Landesligist Viktoria Goch, am Sonntag nehmen die Büdericher an einem Turnier von Eller 04 teil, wo sie zunächst um 15 Uhr auf Landesligist DJK Gnadental treffen.