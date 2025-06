Meerbuscher Talent kommt zu Sportfreunde Baumberg

Die Sportfreunde Baumberg haben mit Mgboji Ume einen talentierten Innenverteidiger für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt vom TSV Meerbusch an die Sandstraße und bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der höchsten deutschen Nachwuchsliga mit.

Ume begann seine fußballerische Laufbahn bei Fortuna Düsseldorf, bevor er Stationen beim MSV Duisburg und der SG Unterrath durchlief. In der Saison 2024/25 spielte er für die U19 des TSV Meerbusch in der DFB-Nachwuchsliga, der höchsten Spielklasse im deutschen Juniorenfußball, und hatte dort 24 Einsätze. Mit seiner Größe von 1,93 Metern und seiner robusten Spielweise überzeugte er als Innenverteidiger. Zudem war er in der U19 des TSV als Kapitän aktiv und übernahm Verantwortung auf dem Platz.

Mgboji Ume bringt gute Ausbildung mit