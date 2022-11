Meerbusch will nachlegen, Büderich wieder gewinnen Der TSV Meerbusch und der FC Büderich haben am Wochenende machbare Aufgaben.

„Die Stimmung war auch vorher gut, aber unterbewusst nagt so etwas natürlich immer ein wenig am Selbstvertrauen. Daher sind wir froh, dass wir unsere Negativserie beendet haben“, sagt Trainer Kevin Kreuzberg.

Zum ersten Mal seit mehreren Wochen spielten die Meerbuscher am vergangenen Wochenende wieder zu Null. Auf die defensive Stabilität können sie aufbauen, im Spiel nach vorne können sie sich noch steigern – wie Kreuzberg befindet: „Mit der Arbeit gegen den Ball war ich zufrieden, bei eigenem Ballbesitz müssen wir noch ein paar Prozente drauflegen.“ Verzichten muss der TSV auf die verletzten Ben Büschgens, Sebastian van Santen, Arton Tolaj und Emre Geneli sowie auf die gelbgesperrten Daniel Hoff und Lukas van den Bergh.

Büderich will in die Erfolgsspur zurückkehren

In der Landesliga passierte am vergangenen Sonntag das Unerwartete. Der FC Büderich zog mit 1:2 bei Victoria Mennrath den Kürzeren und verlor nach mehr als zwei Jahren erstmals wieder ein Pflichtspiel. „Es war klar, dass es uns irgendwann erwischt. Wir haben an diesem Tag unsere Leistung nicht abgerufen und deshalb unsere Serie leider nicht halten können“, sagt Trainer Denis Hauswald. Er sei gespannt, wie seine Elf nun am Sonntag um 15.30 Uhr im Heimspiel gegen den VfB Hilden II mit der ungewohnten Situation umgehe. „Wir haben etwas zu korrigieren, daher erwarte ich eine Reaktion meiner Mannschaft“, fordert Hauswald. Dass in der Tabelle der Vorsprung des Spitzenreiters auf die ersten beiden Verfolger auf fünf Zähler schrumpfte, spielt für ihn eine untergeordnete Rolle: „Wir möchten natürlich so gerne so lange wie möglich oben bleiben, aber niemand im Verein erwartet, dass wir am Ende aufsteigen werden.“

Bezirksligist TSV Meerbusch II tritt am Sonntag um 15.30 Uhr beim TuS Wickrath an. In der Kreisliga A ist der SSV Strümp zur gleichen Uhrzeit bei VSF Amern II zu Gast. Eine halbe Stunde früher trifft der TSV Meerbusch III auf den SC St. Tönis II. Spitzenreiter OSV Meerbusch ist spielfrei. In der Frauen-Landesliga empfängt der OSV Meerbusch am Sonntag um 15 Uhr den Düsseldorfer SC.