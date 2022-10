Meerbusch: Vereine kritisieren kalte Duschen Vereinsvertreter zeigen sich über die Entscheidung der Stadt verärgert und suchen das Gespräch mit Bürgermeister Bommers.

Bis zum Ende dieser Woche wird die Stadt Meerbusch die Warmwasserbeheizung in den städtischen Sporthallen und auf allen Sportplätzen abstellen. Damit reagiert die Verwaltung auf die aktuellen Entwicklungen in der Energiekrise. Für die Sportler bedeutet das kaltes Duschen. Die Vereinsvertreter haben für diese Maßnahme, über die sie im Vorfeld nach ihren Aussagen nicht informiert wurden, wenig Verständnis. Sie beklagen sowohl die Entscheidung an sich als auch die mangelnde Kommunikation der Stadtverwaltung mit den Betroffenen.

Thomas Feldges, Fußball-Abteilungsleiter des SSV Strümp wandte sich deshalb mit einer Mail an Bürgermeister Christian Bommers. „Wir empfinden es als eine echte Zumutung, so etwas zu beschließen, ohne die betroffenen Vereine mindestens einzubeziehen. Insbesondere auch, da die Maßnahme nicht wirklich zur Einsparung von Energie führt. Die Sportler werden ja trotzdem duschen – dann aber vermutlich nicht kalt, sondern in ihren Wohnungen“, schreibt Feldges. Er schlage vor, die Temperatur des Warmwassers zu senken oder die Zeiten der Warmwasser-Aufbereitung stärker zu reglementieren.

Alexander Gronwald, Vorsitzender der Handball-Abteilung des TuS TD 07 Lank, ärgert sich vor allem über die Intransparenz: „Ich erwarte bei solchen Themen, dass die Vereine mit eingebunden werden. Warum lädt man uns nicht ein und spricht in einem konstruktiven Gespräch über Alternativen?“ Gronwald findet es grundsätzlich in Ordnung, dass Energie gespart werden muss, hält den gewählten Weg der Stadt aber für „blinden Aktionismus. Duschen werden die Leute trotzdem. Es findet somit lediglich eine Umverteilung der Kosten auf die Bürger statt.“ Die Lanker Handball-Damen treffen in der 3. Liga teils auf Gegnerinnen, denen nach dem Spiel eine dreistündige Busfahrt bevorsteht. „Diese Mannschaften müssen nun komplett verschwitzt die Heimfahrt antreten. Das finde ich alles andere als gut.“ Gronwald vermutet, dass es der Stadt primär darum gehe, Geld statt Energie zu sparen. „Wenn dem so sein sollte, verstehe ich nicht, wieso man nicht einfach eine Energiekosten-Umlage für die Vereine umsetzt. Dann wäre die Kuh vom Eis und wir hätten jetzt nicht dieses Dilemma.“

Auch Christoph Peters, Manager von Fußball-Oberligist TSV Meerbusch, hätte kein Problem damit, jedem Mitglied ein paar Euro mehr abzunehmen, um damit den städtischen Haushalt zu entlasten, die Warmwasserbeheizung in den Sportstätten aber aufrecht erhalten zu können. Er moniert, dass die Verwaltung nicht einmal wisse, was diese Maßnahme überhaupt in Zahlen bedeute. „Ich vermute stark, dass uns niemand konkrete Verbräuche oder mögliche Einsparungen nennen kann. Hier wäre ein korrektes Energie-Management gefragt, um auch wirklich sinnvolle Schritte einzuleiten.“

Vereine ohne Mitspracherecht