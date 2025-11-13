Meerbusch, Velbert oder doch jemand anderes: Wer macht das Rennen?

Sollten sich die Top-Teams bis zur Winterpause keine weiteren Ausrutscher erlauben, würde der TSV Meerbusch für das zweite Halbjahr in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigen. Die Meerbuscher fügten der punktgleichen SSVg Velbert die bislang einzige Saisonniederlage zu und haben durch den direkten Vergleich demnach die Nase vorn. Auf dem Papier hat der TSV auch noch das deutlich komfortablere Restprogramm. Angefangen mit dem FSV Duisburg am kommenden Wochenende stehen nur noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte an. Während Velbert gegen den Viert-, Fünft- und Sechstplatzierten bestehen muss. Zunächst steht dabei am frühen Samstagabend das Auswärtsspiel bei Ratingen 04/19 an. Parallel wird der VfB Homberg auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen. Das Team von Michael von Zabiensky ist nur einen Zähler hinter dem Spitzenduo. Noch mehr Schützenhilfe bräuchte es für die DJK Arminia Klosterhardt, die den 1. FC Kleve empfängt.
12. Spieltag
22.11.25 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
22.11.25 1. FC Kleve - SG Unterrath
22.11.25 TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
22.11.25 SSVg Velbert - DJK Arminia Klosterhardt
22.11.25 TSV Bayer Dormagen - VfB 03 Hilden
22.11.25 VfB Homberg - FSV Duisburg
22.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Ratingen 04/19
