 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: SSVg Velbert 02

Meerbusch, Velbert oder doch jemand anderes: Wer macht das Rennen?

U17-Niederrheinliga: Die SSVg Velbert und der TSV Meerbusch stehen punktgleich an der Tabellenspitze, direkt dahinter kommt der VfB Homberg. Die DJK Arminia Klosterhardt bräuchte bis zum Winter reichlich Schützenhilfe.

Verlinkte Inhalte

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Sollten sich die Top-Teams bis zur Winterpause keine weiteren Ausrutscher erlauben, würde der TSV Meerbusch für das zweite Halbjahr in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigen. Die Meerbuscher fügten der punktgleichen SSVg Velbert die bislang einzige Saisonniederlage zu und haben durch den direkten Vergleich demnach die Nase vorn. Auf dem Papier hat der TSV auch noch das deutlich komfortablere Restprogramm. Angefangen mit dem FSV Duisburg am kommenden Wochenende stehen nur noch Gegner aus der unteren Tabellenhälfte an. Während Velbert gegen den Viert-, Fünft- und Sechstplatzierten bestehen muss. Zunächst steht dabei am frühen Samstagabend das Auswärtsspiel bei Ratingen 04/19 an. Parallel wird der VfB Homberg auf einen Patzer der Konkurrenz hoffen. Das Team von Michael von Zabiensky ist nur einen Zähler hinter dem Spitzenduo. Noch mehr Schützenhilfe bräuchte es für die DJK Arminia Klosterhardt, die den 1. FC Kleve empfängt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

______________

So läuft der Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Sa., 15.11.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
15:30

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
16:00

Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
16:00

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
17:00

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
16:00

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
17:00

______________

So geht es weiter

12. Spieltag
22.11.25 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
22.11.25 1. FC Kleve - SG Unterrath
22.11.25 TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
22.11.25 SSVg Velbert - DJK Arminia Klosterhardt
22.11.25 TSV Bayer Dormagen - VfB 03 Hilden
22.11.25 VfB Homberg - FSV Duisburg
22.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - Ratingen 04/19

______________

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Zur U17-Niederrheinliga

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 013.11.2025, 09:00 Uhr
Markus BeckerAutor