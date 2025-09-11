Meerbusch und Homberg im Kampf um den Traumstart, WSV gegen Kleve

Nach der Saisoneröffnung grüßt Aufsteiger TSV Bayer Dormagen derzeit noch von Platz eins, für die Neusser geht es nun zur Auswärtsfahrt zum 1. FC Bocholt, der eine klare Pleite zu Beginn einstecken musste. Auch der Wuppertaler SV wird unzufrieden mit der 0:4-Pleite zum Auftakt sein, hofft gegen den 1. FC Kleve auf Wiedergutmachung. Das einzige Spiel, wo zwei siegreiche Teams aufeinander treffen findet beim TSV Meerbusch statt. Der letztjährige Teilnehmer der DFB-Nachwuchsliga empfängt den VfB Homberg.