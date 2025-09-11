 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Meerbusch möchten den positiven Auftakt bestätigen.
Meerbusch möchten den positiven Auftakt bestätigen. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Meerbusch und Homberg im Kampf um den Traumstart, WSV gegen Kleve

U17-Niederrheinliga: Woche für Woche dürften die Kräfteverhältnisse in der Liga immer deutlicher werden. Am 2. Spieltag könnten sich dahingehend schon erste Trends ergeben. So dürfte man beobachten, was die Auftaktsiege des TSV Meerbusch und VfB Homberg wert ist.

Verlinkte Inhalte

B-Niederrheinliga
Wuppert. SV
VfB Homberg
Ratingen
Arm. Kloster

Nach der Saisoneröffnung grüßt Aufsteiger TSV Bayer Dormagen derzeit noch von Platz eins, für die Neusser geht es nun zur Auswärtsfahrt zum 1. FC Bocholt, der eine klare Pleite zu Beginn einstecken musste. Auch der Wuppertaler SV wird unzufrieden mit der 0:4-Pleite zum Auftakt sein, hofft gegen den 1. FC Kleve auf Wiedergutmachung. Das einzige Spiel, wo zwei siegreiche Teams aufeinander treffen findet beim TSV Meerbusch statt. Der letztjährige Teilnehmer der DFB-Nachwuchsliga empfängt den VfB Homberg.

>>> Hier geht es zur Tabelle der U17-Niederrheinliga

______________

So läuft der 2. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
11:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
11:00

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
13:00

So., 14.09.2025, 10:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
10:30

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
11:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
11:00

So., 14.09.2025, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
11:00

______________

So geht es weiter


3. Spieltag
17.09.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - FSV Duisburg
17.09.25 1. FC Kleve - 1. FC Bocholt
17.09.25 TSV Bayer Dormagen - TSV Meerbusch
17.09.25 DJK Arminia Klosterhardt - SG Unterrath
17.09.25 Ratingen 04/19 - VfB 03 Hilden
17.09.25 Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg
18.09.25 SSVg Velbert - Wuppertaler SV

______________

>>> Zur U17-Niederrheinliga

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 011.9.2025, 16:30 Uhr
Markus BeckerAutor