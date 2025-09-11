Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Meerbusch möchten den positiven Auftakt bestätigen. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann
Meerbusch und Homberg im Kampf um den Traumstart, WSV gegen Kleve
U17-Niederrheinliga: Woche für Woche dürften die Kräfteverhältnisse in der Liga immer deutlicher werden. Am 2. Spieltag könnten sich dahingehend schon erste Trends ergeben. So dürfte man beobachten, was die Auftaktsiege des TSV Meerbusch und VfB Homberg wert ist.
Nach der Saisoneröffnung grüßt Aufsteiger TSV Bayer Dormagen derzeit noch von Platz eins, für die Neusser geht es nun zur Auswärtsfahrt zum 1. FC Bocholt, der eine klare Pleite zu Beginn einstecken musste. Auch der Wuppertaler SV wird unzufrieden mit der 0:4-Pleite zum Auftakt sein, hofft gegen den 1. FC Kleve auf Wiedergutmachung. Das einzige Spiel, wo zwei siegreiche Teams aufeinander treffen findet beim TSV Meerbusch statt. Der letztjährige Teilnehmer der DFB-Nachwuchsliga empfängt den VfB Homberg.
