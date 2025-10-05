Meerbusch springt an die Spitze, Homberg verliert gegen SSVg erstmals

Trotz anfänglichem Rückstand setzte sich der TSV Meerbusch gegen die U16 von RW Oberhausen durch und übernimmt dadurch die Tabellenführung. Dahinter fügte die SSVg Velbert dem VfB Homberg die erste Niederlage zu. Der Wuppertaler SV bleibt im Tabellenkeller stecken, verlor mit 2:4 gegen die DJK Arminia Klosterhardt.

So läuft der 6. Spieltag in der U17-Niederrheinliga

Ratingen festigt weiterhin seine Position unter den Top-Teams. Dafür mussten die Gäste nach einem anfänglichen Rückstand von Imad Musliji (4.) sich in die Partie zurück kämpfen. Leon Albano erzielte so nicht nur den Ausgleich (33.) sondern sicherte 04/19 in Durchgang zwei sogar noch drei Auswärtspunkte (69.).

Der Rückstand kurz vor der Pause ließ die Arminia größtenteils kalt. Die Gäste drehten im zweiten Durchgang auf, belohnten sich durch Treffer von Lennox Kwiatowski (54.) und Luis Henri Sauerbach (61., 67.). In der Schlussphase fand Aaron Aksal auch noch die passende Antwort auf den vorausgegangenen Anschlusstreffer (76.).

Für Baumberg bleibt es weiterhin eine schwierige Saison, nachdem sich auch Hilden knapp gegen den Aufsteiger behauptete. Den goldenen Treffer für 03 verzeichnete Yousef Bauterfas (25.), wodurch der VfB ins Tabellenmittelfeld springt.

Weder Kleve noch Dormagen sind mit außerordentlicher Formstärke in die Partie gegangen, doch immerhin konnte der TSV nun die eigenen Durststrecke beenden. Tim Antropius in der Anfangsphase (4.) und Yusuf Celik (77.) kurz vor Schluss verpassten aus der Partie aus Sicht der Dormagener den passenden Rahmen.

Gianluca Bazzano (13.) war verantwortlich für den goldenen Treffer und fügte Homberg dadurch die bislang erste Niederlage zu. Dabei mussten die Velberter die Schlussphase nach einer zwischenzeitlichen Ampelkarte in der 75. Spielminute die Schlussphase in Unterzahl bestreiten, doch Homberg konnte daraus keinen Ertrag schlagen und verzeichnete spät in der Nachspielzeit auch seinerseits einen Platzverweis (80.+5).