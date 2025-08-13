Meerbusch-Kapitän Hoff: „Mein Spiel lebt vom Kampfgeist“

Wenn Daniel Hoff in der bevorstehenden Saison in der Oberliga Niederrhein für den TSV Meerbusch als Kapitän aufläuft, beginnt für ihn ein besonderes Kapitel: seine zehnte Saison im Trikot der Blau-Gelben. In einer Liga, in der ständige Wechsel längst zum Alltag gehören, ist der 29-Jährige ein seltener Anker der Beständigkeit. „Für mich gibt es keine andere Fußballheimat mehr“, sagt „Hoffi“, der seit 2017 für den TSV 234 Ligaspiele absolvierte und dabei 30 Treffer erzielte.
Seine Laufbahn begann beim Nachwuchs des 1. FC Mönchengladbach. Bereits in dieser Phase lernte Hoff den langjährigen TSV-Manager Christoph Peters kennen, der ihn damals zum TuS Bösinghoven holen wollte. Doch zunächst führte Hoffs Weg über die U23 des MSV Duisburg zu den Sportfreunden Siegen in die Regionalliga. Parallel studierte er Sportmanagement und Kommunikation an der Sporthochschule Köln. „Der Aufwand wurde irgendwann zu groß. Mit meiner damaligen Freundin, die inzwischen meine Frau ist und unser zweites Kind erwartet, lebte ich in Mönchengladbach. Daher wollte ich wieder an den Niederrhein zurückkehren.“
Im Januar 2017 wechselte er nach Meerbusch. Der TSV stand seinerzeit unten drin und konnte in der Saison 2016/17 den Abstieg aus der Oberliga nicht mehr verhindern. „Trotzdem war es eine der besten Entscheidungen zu bleiben. Wir hatten in der Landesliga, fußballerisch und menschlich, eine überragende Mannschaft.“ Der direkte Wiederaufstieg gelang mühelos. Spieler wie Lukas van den Bergh, Samir Purisevic oder Kevin Dauser und eben auch Hoff prägten diese Zeit.
Die folgenden Jahre in der Oberliga waren recht erfolgreich. Der TSV brachte stabile Leistungen und bewegte sich meist in der oberen Tabellenhälfte. „Wir hatten einen eingespielten Mannschaftskern, über mehrere Jahre dieselben Jungs. Das gibt es heute kaum noch.“ Mittlerweile ist die Fluktuation deutlich höher. In den zurückliegenden Saisons kamen oft mehr als zehn neue Spieler pro Jahr. Hoff blieb dennoch – auch aus Verbundenheit: „Der Verein ist familiär, aber professionell. Hier gibt es ein stabiles Umfeld, in dem man gern arbeitet.“
Vor zwei Jahren stand seine Treue dennoch auf der Kippe. Sportlich lief es schlecht, ein erneuter Abstieg drohte. „Ich habe mit dem Gedanken gespielt zu wechseln, um weiter Oberliga-Fußball spielen zu können. Aber ich habe gesagt: Wenn wir drinbleiben, bleibe ich auch.“ Es folgte ein magischer Moment: Hoff erzielte am finalen Spieltag beim 2:1 gegen Hilden in der letzten Sekunde das Tor zum Klassenerhalt. „Der Schiri hat nur noch zum Anstoß angepfiffen. Später wäre es nicht mehr gegangen.“
Für viele Fans war es ein typisches „Hoffi“-Tor, erkämpft mit unbändigem Willen, das Sinnbild für seinen Spielstil. „Daniel ist ein feiner Kerl, der immer mit voller Leidenschaft dabei ist und vorangeht. Auf dem Platz ist er Kämpfer, der keinen Zweikampf scheut. Neben dem Platz sorgt er dafür, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt“, sagt TSV-Trainer Marcel Winkens.
Lange war Hoff, der bei der Stadt Viersen im Fachbereich Schule, Bildung und Sport tätig ist, in der Innenverteidigung gesetzt. Unter Winkens Vorgänger Samir Sisic rückte er Mitte 2024 ins zentrale Mittelfeld vor. „Auf der Sechs ist man mehr eingebunden, kann sich offensiv einschalten“, so Hoff. „Mir macht das Spaß, auch wenn ich nicht der feinste Techniker bin. Mein Spiel lebt von Mentalität, Kampfgeist und der Bereitschaft, Wege zu gehen, wo es weh tut.“
Die bevorstehende Spielzeit des TSV bringt frischen Wind. Ein deutlich verjüngter Kader mit Spielern Anfang 20. Und einen neuen Trainer: Marcel Winkens, den Hoff noch aus der Jugend kennt. „Er brennt für den Fußball, arbeitet akribisch, spricht Dinge klar an. Das tut gerade jungen Spielern gut.“ Sportlich peilt das Team die Rückkehr in die Einstelligkeit an. „Das muss unser Anspruch sein“, meint Hoff. Und wie sieht er seine persönliche Zukunft? „Im besten Fall beende ich meine Karriere hier, vielleicht später als Trainer. Aber vorher möchte ich definitiv noch einige Jahre spielen.“