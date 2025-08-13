Daniel Hoff ist dem TSV Meerbusch über die Jahre treu geblieben. – Foto: Spielerprofil

Meerbusch-Kapitän Hoff: „Mein Spiel lebt vom Kampfgeist" Kapitän Daniel Hoff geht in seine zehnte Saison beim Oberligisten TSV Meerbusch – eine Seltenheit im heutigen Fußball. Was ihn trotz anderer Angebote immer gehalten hat.

Wenn Daniel Hoff in der bevorstehenden Saison in der Oberliga Niederrhein für den TSV Meerbusch als Kapitän aufläuft, beginnt für ihn ein besonderes Kapitel: seine zehnte Saison im Trikot der Blau-Gelben. In einer Liga, in der ständige Wechsel längst zum Alltag gehören, ist der 29-Jährige ein seltener Anker der Beständigkeit. „Für mich gibt es keine andere Fußballheimat mehr“, sagt „Hoffi“, der seit 2017 für den TSV 234 Ligaspiele absolvierte und dabei 30 Treffer erzielte.

Dem TSV trotz Rückgang in der Landesliga treu geblieben Seine Laufbahn begann beim Nachwuchs des 1. FC Mönchengladbach. Bereits in dieser Phase lernte Hoff den langjährigen TSV-Manager Christoph Peters kennen, der ihn damals zum TuS Bösinghoven holen wollte. Doch zunächst führte Hoffs Weg über die U23 des MSV Duisburg zu den Sportfreunden Siegen in die Regionalliga. Parallel studierte er Sportmanagement und Kommunikation an der Sporthochschule Köln. „Der Aufwand wurde irgendwann zu groß. Mit meiner damaligen Freundin, die inzwischen meine Frau ist und unser zweites Kind erwartet, lebte ich in Mönchengladbach. Daher wollte ich wieder an den Niederrhein zurückkehren.“

Im Januar 2017 wechselte er nach Meerbusch. Der TSV stand seinerzeit unten drin und konnte in der Saison 2016/17 den Abstieg aus der Oberliga nicht mehr verhindern. „Trotzdem war es eine der besten Entscheidungen zu bleiben. Wir hatten in der Landesliga, fußballerisch und menschlich, eine überragende Mannschaft.“ Der direkte Wiederaufstieg gelang mühelos. Spieler wie Lukas van den Bergh, Samir Purisevic oder Kevin Dauser und eben auch Hoff prägten diese Zeit. Die folgenden Jahre in der Oberliga waren recht erfolgreich. Der TSV brachte stabile Leistungen und bewegte sich meist in der oberen Tabellenhälfte. „Wir hatten einen eingespielten Mannschaftskern, über mehrere Jahre dieselben Jungs. Das gibt es heute kaum noch.“ Mittlerweile ist die Fluktuation deutlich höher. In den zurückliegenden Saisons kamen oft mehr als zehn neue Spieler pro Jahr. Hoff blieb dennoch – auch aus Verbundenheit: „Der Verein ist familiär, aber professionell. Hier gibt es ein stabiles Umfeld, in dem man gern arbeitet.“

Hoff (li.) geht in eine weitere Saison als Kapitän. – Foto: Jens Terhardt