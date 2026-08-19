Meerbusch II zum Topspiel nach Strümp, Hinsbeck in Niederkrüchten

Am 2. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld gibt es diesmal zwei Freitagsspiele: Der erste Tabellenführer TSV Meerbusch II gastiert zum Topspiel beim SSV Strümp, parallel ab 20 Uhr empfängt der SC Niederkrüchten gegen Rhenania Hinsbeck.
3. Spieltag
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - FC Hellas Krefeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TIV Nettetal
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - OSV Meerbusch II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS Schaag - TuRa Brüggen II
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SuS Schaag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
So., 06.09.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 06.09.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - VfL Tönisberg II
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: