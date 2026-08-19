 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Meerbusch II zum Topspiel nach Strümp, Hinsbeck in Niederkrüchten

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Tabellenführer TSV Meerbusch II gastiert zum Topspiel beim SSV Strümp, parallel ab 20 Uhr empfängt der SC Niederkrüchten gegen Rhenania Hinsbeck.

von red · Heute, 17:11 Uhr · 0 Leser
Strümp im ersten Heimspiel gefragt.
Strümp im ersten Heimspiel gefragt. – Foto: Michael Locke

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Kreisliga A KE/KRE
TSV Meerbus. II
VfL Willich
Hülser SV
SC Waldniel

Am 2. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld gibt es diesmal zwei Freitagsspiele: Der erste Tabellenführer TSV Meerbusch II gastiert zum Topspiel beim SSV Strümp, parallel ab 20 Uhr empfängt der SC Niederkrüchten gegen Rhenania Hinsbeck.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
20:00
Spieltext SSV Strümp - TSV Meerbus. II

Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
20:00live
Spieltext SC Niederkr. - SC Hinsbeck

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:00live
Spieltext Schiefbahn - TSV Bockum II

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
13:00
Spieltext Brüggen II - TSV Kaldenk.

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch II
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
13:00
Spieltext Meerbusch II - SuS Schaag

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
15:30
Spieltext Vik. Anrath - SC Waldniel

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:00live
Spieltext TIV Nettetal - Hülser SV

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg II
15:15live
Spieltext VfL Willich - Tönisberg II

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
So., 30.08.26 14:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - FC Hellas Krefeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TIV Nettetal
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - OSV Meerbusch II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS Schaag - TuRa Brüggen II
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SuS Schaag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
So., 06.09.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 06.09.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Kaldenkirchen
So., 06.09.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - VfL Tönisberg II
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV
So., 06.09.26 15:30 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Krefeld-Bockum II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

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