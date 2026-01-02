Meerbusch: Fünf neue Stadtmeister im Hallenfußball gesucht

Am Wochenende steht die Forstenberghalle an der Wittenberger Straße in Lank-Latum ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Bei den Meerbuscher Stadtmeisterschaften messen sich die Vereine in verschiedenen Altersklassen. Als Ausrichter des „Budenzaubers“ fungiert der TSV Meerbusch.
Den Auftakt machen am Samstag ab 9.45 Uhr die Alten Herren. In einer Fünfergruppe spielen der TSV Meerbusch, der FC Büderich 02, der SSV Strümp, der OSV Meerbusch sowie der FC Adler Nierst im Modus „Jeder gegen jeden“ ihren neuen Titelträger aus. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten, das letzte Match ist für 11.51 Uhr angesetzt.
Um 13 Uhr startet der Sparkasse-Neuss-Cup der Senioren. Zehn Teams aus dem Stadtgebiet ermitteln zunächst in zwei Fünfergruppen die Halbfinalisten. In Gruppe A treffen der FC Büderich 02 (Oberliga), der TSV Meerbusch II (Bezirksliga), der SSV Strümp (Kreisliga A), der OSV Meerbusch II (Kreisliga B) und der FC Adler Nierst (Kreisliga C) aufeinander. In Gruppe B treten der TSV Meerbusch (Oberliga), der OSV Meerbusch (Bezirksliga), der FC Büderich 02 II (Kreisliga A), der TSV Meerbusch III (Kreisliga A) und der SSV Strümp II (Kreisliga B) gegeneinander an.
Die Gruppenspiele enden gegen 17.40 Uhr, danach folgen die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel, das für 18.32 Uhr vorgesehen ist. Auch bei den Senioren beträgt die Spielzeit zwölf Minuten. Als Favoriten gelten die beiden Oberligisten. Allerdings treten beide nicht mit ihrer stärksten Besetzung an. „Wir haben ohnehin einige verletzte Spieler und werden kein Risiko eingehen“, sagt TSV-Trainer Marcel Winkens. Ähnlich äußert sich FCB-Coach Sebastian Siebenbach: „Zum Einsatz kommen nur Spieler, die fit sind und Lust auf Hallenfußball haben.“
Neu im Programm ist am Samstagabend die „Players-Night-Party“. Ab 19.30 Uhr sind Spieler, Verantwortliche und Zuschauer eingeladen, in den Räumen der Kälte-Klima-Peters GmbH an der Berta-Benz-Straße in Strümp gemeinsam zu feiern. DJ-Musik sowie Essen und Getränke sollen den Tag gesellig ausklingen lassen.
Der Sonntag ist dem Nachwuchs vorbehalten. Von 10 bis 11.45 Uhr sind die U11-Teams des OSV Meerbusch, SSV Strümp und TSV Meerbusch I und II an der Reihe. Von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr folgt das U15-Turnier, an dem der FC Büderich, der OSV Meerbusch I und II, der SSV Strümp sowie der TSV Meerbusch I und II teilnehmen. Von 16 bis 18.15 Uhr schließt das U16-Turnier den Tag ab. Der TSV Meerbusch, der OSV Meerbusch und der SSV Strümp schicken je zwei Teams ins Rennen.
Der Einlass in der Forstenberghalle beginnt an beiden Tagen um 9 Uhr. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen fünf Euro, ermäßigte Tickets kosten drei Euro. Für Essen und Getränke ist gesorgt.