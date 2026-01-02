Elf Jahre her: Ein Archivbild aus der Halle Meerbusch. – Foto: Michael Scheich

Meerbusch: Fünf neue Stadtmeister im Hallenfußball gesucht Am Wochenende steht die Forstenberghalle an der Wittenberger Straße in Lank-Latum ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Bei den Meerbuscher Stadtmeisterschaften messen sich die Vereine in verschiedenen Altersklassen. Als Ausrichter des „Budenzaubers" fungiert der TSV Meerbusch.

Den Auftakt machen am Samstag ab 9.45 Uhr die Alten Herren. In einer Fünfergruppe spielen der TSV Meerbusch, der FC Büderich 02, der SSV Strümp, der OSV Meerbusch sowie der FC Adler Nierst im Modus „Jeder gegen jeden“ ihren neuen Titelträger aus. Gespielt wird jeweils zwölf Minuten, das letzte Match ist für 11.51 Uhr angesetzt.

Um 13 Uhr startet der Sparkasse-Neuss-Cup der Senioren. Zehn Teams aus dem Stadtgebiet ermitteln zunächst in zwei Fünfergruppen die Halbfinalisten. In Gruppe A treffen der FC Büderich 02 (Oberliga), der TSV Meerbusch II (Bezirksliga), der SSV Strümp (Kreisliga A), der OSV Meerbusch II (Kreisliga B) und der FC Adler Nierst (Kreisliga C) aufeinander. In Gruppe B treten der TSV Meerbusch (Oberliga), der OSV Meerbusch (Bezirksliga), der FC Büderich 02 II (Kreisliga A), der TSV Meerbusch III (Kreisliga A) und der SSV Strümp II (Kreisliga B) gegeneinander an. Die Gruppenspiele enden gegen 17.40 Uhr, danach folgen die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel, das für 18.32 Uhr vorgesehen ist. Auch bei den Senioren beträgt die Spielzeit zwölf Minuten. Als Favoriten gelten die beiden Oberligisten. Allerdings treten beide nicht mit ihrer stärksten Besetzung an. „Wir haben ohnehin einige verletzte Spieler und werden kein Risiko eingehen“, sagt TSV-Trainer Marcel Winkens. Ähnlich äußert sich FCB-Coach Sebastian Siebenbach: „Zum Einsatz kommen nur Spieler, die fit sind und Lust auf Hallenfußball haben.“