Meerbusch: Einigung wegen kalter Duschen der Sportanlagen Verläuft ein Test mit Durchflussbegrenzern positiv, könnten die Sportler bald wieder warmes Wasser nutzen.

In der Diskussion um die Warmwasserversorgung in den Duschen der städtischen Sportanlagen könnte es bald eine Kompromisslösung geben. Das ist das Resultat einer Gesprächsrunde von Bürgermeister Christian Bommers mit Vertretern mehrerer Meerbuscher Sportvereine. Nach rund zweistündiger Diskussion entschloss sich die Runde dazu, ab sofort zu testen, ob durch den Einbau von Durchflussbegrenzern wirksam Duschwasser und damit auch das nötige Gas zur Warmwasseraufbereitung eingespart werden kann.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Messungen positive Ergebnisse bringen werden und spätestens im Dezember alle nach dem Sport wieder warm duschen können“, sagt Peter Dietz, Vorsitzender des Stadtsportverbands Meerbusch (SSVM).

Mit Blick auf drohende Energieversorgungsengpässe im Winter und die dringende Notwendigkeit, auf breiter Ebene Gasverbräuche zu senken, hatte die Stadtverwaltung den Vereinen das warme Wasser in den Sportstätten vor zwei Wochen ohne große Vorankündigung abgedreht. Insbesondere bei den Fußballern stieß diese Maßnahme auf wenig Verständnis. Sie erwirkten mit ihrem Protest den „runden Tisch“, dessen Ziel es war, gemeinsame Lösungen zur Reduzierung des Energieverbrauches auf den städtischen Sportanlagen zu finden.

Der Testlauf soll am Montag beim TSV Meerbusch starten. Für eine Woche wird auf der Theodor-Mostertz-Anlage in Lank-Latum wieder auf Normalbetrieb geschaltet, danach werden die Fußballer eine Woche mit den wassersparenden Durchflussbegrenzern duschen. Die kleinen runden Metalleinsätze mischen dem Wasser Luft bei, um den Druck zu erhöhen, obwohl – bei nahezu identischem Duschkomfort – deutlich weniger Wasser genutzt wird.

Ergeben die Messungen, dass durch den Einsatz der Strahlregler mindestens 20 Prozent weniger Energie verbraucht wird, sollen diese in allen Meerbuscher Sportstätten eingesetzt werden. „Mit den Durchflussbegrenzern werden 50 Prozent Wasser und damit etwa 40 Prozent Energie eingespart. Daher bin ich sicher, dass wir die gewünschten Ergebnisse erreichen werden“, sagt Daniel Peters. Der Abteilungsleiter der TSV-Fußballabteilung ist froh, dass die Stadt Kompromissbereitschaft gezeigt habe. „Unter dem Strich war es ein konstruktiver Termin. Ich würde mir wünschen, dass die Stadt uns häufiger schon im Vorfeld in solche Entscheidungen einbeziehen würden, damit wir gemeinsam Lösungen erarbeiten können“, so Peters.