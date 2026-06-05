Meerane fordert Mülsen – Schönecks schwerer Gang nach Lichtenstein

– Foto: Johannes Schmidt

Die Sachsenklasse West biegt am 28. Spieltag endgültig auf die Zielgerade ein, und die Luft im Kampf um den einzigen Aufstiegsplatz sowie gegen die vier festen Abstiegsplätze wird merklich dünner. An der Spitze thront der Aufsteiger VfB Schöneck 1912 mit 58 Punkten und einem komfortablen Vorsprung von fünf Zählern. Doch der Spitzenreiter steht vor einer der schwersten Auswärtsaufgaben der Saison beim heimstarken SSV Fortschritt Lichtenstein. Dahinter hat das unbarmherzige Verfolgertrio die Jagd noch lange nicht aufgegeben. Der neue Tabellenzweite Lokomotive Zwickau, die Torfabrik aus Freiberg und der angeschlagene SV Merkur 06 Oelsnitz lauern auf jeden kleinen Fehler des Führenden. Noch dramatischer stellt sich die Lage im Tabellenkeller dar. Zwischen Meerane und Mülsen kommte es zu einem echten Endspiel um das sportliche Überleben in dieser ausgeglichenen Liga.

Morgen, 15:00 Uhr SC Syrau SC Syrau VfB Annaberg 09 VfB Annaberg 15:00 PUSH

Der SC Syrau durchlebt eine unruhige Phase und rangiert nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen den BSC Freiberg mit 33 Punkten auf dem elften Platz. Nun empfangen die Westsachsen den Tabellenfünften aus Annaberg, der nach einem fulminanten 4:0-Erfolg gegen Meerane vor Selbstvertrauen strotzt. Die Gäste aus dem Erzgebirge reisen mit der klaren Empfehlung des Hinspiels an, das sie im eigenen Stadion souverän mit 3:0 für sich entschieden. Damals brach Florian Weiß in der 39. Minute den Bann, ehe Aaron Küttner in der 57. Minute den Vorsprung ausbaute. Den Schlusspunkt setzte Tommy Meyer in der 69. Minute. Syrau muss defensiv deutlich kompakter agieren, um die spielstarke Offensivabteilung der Annaberger zu stoppen und wichtige Punkte für den endgültigen Klassenerhalt im Vogtland zu behalten.

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Morgen, 15:00 Uhr FSV Motor Marienberg Marienberg Oberlungwitzer SV Oberlungwitz 15:00 PUSH

Ein direktes Duell zweier Tabellennachbarn steht in Marienberg an, wenn der Siebte den Achten empfängt. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Spieltag herbe Enttäuschungen verkraften und sehnen sich nach Wiedergutmachung. Marienberg verlor deutlich mit 2:5 in Reichenbrand, während Oberlungwitz mit einer 0:5-Klatsche gegen Zwickau im eigenen Stadion unterging. Das Hinspiel im Stadion des Oberlungwitzer SV war eine klare Angelegenheit für den FSV Motor Marienberg, der am Ende einen 3:1-Auswärtssieg feierte. In jener Partie brachte ein unglückliches Eigentor von Nicolas Kriebel in der 9. Minute die Gäste in Front, ehe Kevin Matthes in der 14. Minute nachlegte. Noah Müller verkürzte in der 89. Minute für den OSV, doch Max Martin besiegelte in der Nachspielzeit, exakt in der 94. Minute, den Endstand. Beide Vereine wollen nun mit drei Punkten den Platz in der oberen Tabellenhälfte absichern. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr Oelsnitzer FC FC Oelsnitz ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau 15:00 PUSH

Der gastgebende Oelsnitzer FC feierte zuletzt einen 1:0-Erfolg im Kellerduell gegen Irfersgrün und schnupperte nach langer Durststrecke wieder Höhenluft. Doch die Aufgabe gegen den Regionalliga-Absteiger aus Zwickau gleicht einer Mammutaufgabe. Die Eisenbahner stürmten durch eine 5:0-Gala gegen Oberlungwitz auf den zweiten Tabellenplatz und reisen als heißester Jäger des Spitzenreiters an. Die Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison dürfte den Oelsnitzern noch schwer im Magen liegen, als sie in Zwickau mit 0:5 untergingen. Yannick Yoldas eröffnete damals in der 24. Minute, gefolgt von einem Eigentor durch Marcus Seim in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 41. Minute. Aaron Heidrich in der 46. Minute, erneut Yoldas in der 72. Minute und Philipp Mitzscherling in der 76. Minute machten das Debakel perfekt. Zwickau benötigt zwingend drei Zähler, um den Druck auf Schöneck hochzuhalten. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz II SV Eiche Reichenbrand SV Eiche 15:00 PUSH

Nach der herben 1:5-Klatsche in Mülsen steht die Reserve der Fortuna bei mickrigen neun Punkten und empfängt den Tabellenzehnten aus Reichenbrand. Die Gäste reisen mit bester Laune an, nachdem sie Marienberg mit 5:2 in die Schranken gewiesen haben. Auch das Hinspiel war eine Beute der Eiche-Elf, die sich mit 3:1 durchsetzte. Zwar schockte Noah Oehmichen die Hausherren damals mit der frühen Chemnitzer Führung in der 13. Minute, doch Reichenbrand antwortete postwendend. Zefa Sitoe glich in der 14. Minute aus, ehe Marius Wolny in der 37. Minute und Felix Kauerauf in der 55. Minute den Heimsieg herbeiführten. Reichenbrand geht als klarer Favorit in dieses Duell im Chemnitzer Stadtgebiet. ---

Dieses Aufeinandertreffen ist der Inbegriff des nackten Überlebenskampfes in der Sachsenklasse West. Der Aufsteiger aus Meerane belegt mit 27 Punkten den dreizehnten Platz und steht damit auf dem ersten der vier festen Abstiegsränge. Nach dem bitteren 0:4 in Annaberg brennt im Meeraner Lager der Baum. Ganz anders die Gefühlslage bei den Gästen: Mülsen feierte einen immens wichtigen 5:1-Erfolg gegen Fortuna Chemnitz II und verschaffte sich auf dem zwölften Rang etwas Luft. Das Hinspiel in Mülsen war ein historisches Offensivspektakel, das die Blau-Gelben mit 6:3 gewannen. Die Tore fielen damals wie am Fließband durch Noah Schebitz in der 9. Minute, Leon Asseth in der 35. Minute, Franz Thümmler in der 41. Minute und Fabian Erler per Foulelfmeter in der 44. Minute. Nach dem Wechsel schraubten Nilas Frischmann in der 57. Minute, Michael Herbst in der 74. Minute, Leopold Rabe in der 81. Minute, Joe Müller in der 83. Minute und Jonas Beetz in der 85. Minute das Ergebnis in absurde Höhen. Es ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, bei dem Verlieren verboten ist. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr FC Stollberg Stollberg BSC Freiberg BSC Freiberg 15:00 PUSH

Der FC Stollberg musste sich nach dem sensationellen Sieg gegen Merkur Oelsnitz am vergangenen Wochenende dem Spitzenreiter aus Schöneck knapp mit 1:2 geschlagen geben, bewies auf dem neunten Tabellenplatz aber erneut seine Qualitäten als Favoritenschreck. Nun empfangen die Stollberger eine Torfabrik der Liga. Der BSC Freiberg kletterte durch ein souveränes 3:1 gegen Syrau auf den dritten Platz und stellt mit 78 Treffern den zweitbesten Angriff. Das Hinspiel im Freiberger Stadion geriet zu einer Machtdemonstration des BSC, der Stollberg mit 5:1 deklassierte. Leon Heschel in der 8. Minute und Erik Gläser in der 35. Minute ebneten den Weg, ehe Rico Thomas in der 49. Minute und Lukas Böhme in der 55. Minute nachlegten. Lennard Ernst Löbner erzielte in der 57. Minute den Ehrentreffer für Stollberg, bevor Lucas René Hanitsch in der 59. Minute den Endstand markierte. Die Zuschauer können sich auf eine packende Offensivpartie einstellen. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck 15:00 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Lichtenstein. Die Hausherren rangieren mit 47 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und trotzten zuletzt Merkur Oelsnitz beim 2:2 einen wichtigen Zähler ab. Nun empfängt der SSV den unangefochtenen Tabellenführer. Der VfB Schöneck 1912 bewies beim 2:1 gegen Stollberg Nervenstärke und will im Fernduell um die Meisterschaft den nächsten großen Schritt gehen. Das Hinspiel im Vogtland gewannen die Schönecker nach hartem Kampf mit 3:1. Lukas Jacobi brachte den Aufsteiger in der 4. Minute in Führung, die Rico Bär in der 18. Minute für Lichtenstein egalisierte. Konrad Lippmann in der 27. Minute und Marcel Schlosser in der 66. Minute sicherten Schöneck schließlich die drei Punkte. Lichtenstein gilt im eigenen Stadion als Festung und wird dem Spitzenreiter alles abverlangen. ---

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz 15:00 PUSH

In Irfersgrün stehen die Zeichen nach der bitteren 0:1-Pleite im direkten Kellerduell gegen den Oelsnitzer FC auf Abstieg. Der Gegner aus Oelsnitz reist allerdings ebenfalls mit einer großen Portion Frust im Gepäck an. Merkur Oelsnitz musste nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Lichtenstein den zweiten Tabellenplatz räumen und rutschte auf Rang vier ab. Im Hinspiel zeigten die Oelsnitzer den Gästen beim souveränen 3:0-Heimerfolg die Grenzen auf. Robert Ußfeller in der 19. Minute, Ardijon Gashi in der 28. Minute und Carlos Ebenhöch in der 61. Minute sorgten damals für klare Verhältnisse.

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