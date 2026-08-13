Meer, Concordia, Liedberg und Wickrathhahn schielen auf Aufstieg

Die Vorbereitung geht zu Ende und die neue Saison steht auch in der Kreisliga B in den Startlöchern. Im Kreis Mönchengladbach-Viersen verspricht die Saison 2026/27 erneut Spannung in allen Bereichen der Tabelle. Sowohl im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt könnten gleich mehrere Vereine im Fokus stehen.
In Gruppe 1 könnten die Mannschaften von Blau-Weiß Concordia Viersen und Blau-Weiß Meer gute Chancen auf den Meistertitel haben. Beide Mannschaften scheiterten in der vergangenen Saison nur knapp. Während sich Concordia Viersen schlussendlich Viersen-Rahser geschlagen geben musste, verpasste Blau-Weiß Meer den Titel und den Aufstieg um nur drei Punkte. Für Meer ist es damit nun der dritte Anlauf in Folge.
RW Venn verpasste in der abgelaufenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A und wurde nur Dritter. Die Venner werden in dieser Saison wieder angreifen wollen. Eine naturgemäße Favoritenrolle kommt auf den TuS Liedberg zu, der als aktueller A-Liga-Absteiger in die neue Saison geht. Sowohl Venn als auch Liedberg waren bereits im Kreispokal im Einsatz – allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Venn setzte sich im Elfmeterschießen gegen den A-Ligisten DJK Hehn mit 8:7 durch. Liedberg unterlag dagegen ebenfalls vom Punkt mit 6:8 gegen Giesenkirchen.
Auch in Gruppe 2 stehen die Absteiger im Mittelpunkt. Blau-Weiß Wickrathhahn und der SV Lürrip II gehen mit guten Voraussetzungen in die Saison und zählen zu den Mannschaften, die um die vorderen Plätze spielen dürften. Lürrip schoss sich im Kreispokal mit 8:0 gegen Viktoria Rheydt in die nächste Runde, während Wickrathhahn erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb einsteigt. Für den dritten Absteiger aus der Kreisliga A – Red Stars aus Mülfort – ist im Kampf um den direkten Wiederaufstieg entscheidend, wie die Mannschaft mit dem größeren Umbruch in diesem Sommer fertig wird und sich als Spitzenteam in der Liga etablieren kann. Auch der Rheydter SV II, die dritte Mannschaft der SpVg Odenkirchen und DJK/VfL Giesenkirchen könnten eine Rolle im oberen Tabellendrittel spielen. Die Giesenkirchener starten unter erschwerten Bedingungen in die Saison. Da man in der vergangenen Saison das Rückspiel bei TuS Wickrath II nicht antreten konnte, wurde Giesenkirchen für die neue Saison direkt drei Punkte abgezogen.
Am anderen Ende der Tabelle stehen naturgemäß die Kreisliga-C-Aufsteiger besonders im Fokus. In Gruppe 1 dürften es unter anderem die Aufsteiger SC Rheindahlen II, SV Lürrip III und Giesenkirchen II naturgemäß am schwersten haben. Für Red Stars II und Welate Roj könnte der Klassenerhalt ebenfalls zu einer schwierigen Aufgabe werden. Letztere profitierten in der vergangenen Saison von den Rückzügen von Mennrath II und DJK Hehn II und den damit automatisch vergebenen Abstiegsplätzen in der Liga. In Gruppe 2 haben die beiden Aufsteiger Germania Geistenbeck und Eintracht Gladbach den schwersten Stand. Geistenbeck muss zusätzlich berücksichtigen, dass ein Teil der Mannschaft parallel Futsal spielt und dort den Aufstieg in die Regionalliga anstrebt. Rot-Weiß Hockstein, der VfB Hochneukirch und der SV Rheydt 08 benötigen daher einen guten Start, um nicht unmittelbar in die Abstiegszone zu rutschen.