Meer, Concordia, Liedberg und Wickrathhahn schielen auf Aufstieg Die neue Saison in der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen startet – und gleich mehrere Mannschaften haben Ambitionen auf den Aufstieg. Wer sind die Favoriten, wer zittert um den Klassenerhalt? von RP / Horst Höckendorf · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Liedberg will zurück in die A-Liga – Foto: Norbert Jurczyk

Die Vorbereitung geht zu Ende und die neue Saison steht auch in der Kreisliga B in den Startlöchern. Im Kreis Mönchengladbach-Viersen verspricht die Saison 2026/27 erneut Spannung in allen Bereichen der Tabelle. Sowohl im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg als auch im Kampf um den Klassenerhalt könnten gleich mehrere Vereine im Fokus stehen.

Großer Favoritenkreis In Gruppe 1 könnten die Mannschaften von Blau-Weiß Concordia Viersen und Blau-Weiß Meer gute Chancen auf den Meistertitel haben. Beide Mannschaften scheiterten in der vergangenen Saison nur knapp. Während sich Concordia Viersen schlussendlich Viersen-Rahser geschlagen geben musste, verpasste Blau-Weiß Meer den Titel und den Aufstieg um nur drei Punkte. Für Meer ist es damit nun der dritte Anlauf in Folge. RW Venn verpasste in der abgelaufenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga A und wurde nur Dritter. Die Venner werden in dieser Saison wieder angreifen wollen. Eine naturgemäße Favoritenrolle kommt auf den TuS Liedberg zu, der als aktueller A-Liga-Absteiger in die neue Saison geht. Sowohl Venn als auch Liedberg waren bereits im Kreispokal im Einsatz – allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Venn setzte sich im Elfmeterschießen gegen den A-Ligisten DJK Hehn mit 8:7 durch. Liedberg unterlag dagegen ebenfalls vom Punkt mit 6:8 gegen Giesenkirchen.