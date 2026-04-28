Meena Rös trifft im Derby: SG WDB gewinnt Derby gegen Geestland Die SG WDB setzt sich beim FC Geestland mit 1:0 durch und revanchiert sich für das Hinspiel. von FuPa Lüneburg · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

Szene aus dem Spiel – Foto: Marten Gerken

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann die SG WDB das Derby beim FC Geestland mit 1:0. Damit gelang den Gästen die Revanche für das 1:3 aus dem Hinspiel. Wie schon im ersten Duell hatte Geestland mehr Spielanteile, am Ende setzte sich WDB durch gute Defensivarbeit knapp durch.

Geestland hatte in der ersten Halbzeit gute Phasen und kurz nach dem Wiederanpfiff die größte Chance des Spiels. Nach einem abgefälschten Freistoß klärte Meena Rös noch rechtzeitig vor der Linie. Ansonsten ließ die SG WDB bis auf kleinere Abschlüsse kaum etwas zu. In der Offensive ließ WDB mehrere Möglichkeiten ungenutzt. „Wir hätten die Partie deutlich früher entscheiden können“, erklärte WDB-Trainer Chris Mehrtens.