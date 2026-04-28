Meena Rös trifft im Derby: SG WDB gewinnt Derby gegen Geestland

In der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann die SG WDB das Derby beim FC Geestland mit 1:0. Damit gelang den Gästen die Revanche für das 1:3 aus dem Hinspiel. Wie schon im ersten Duell hatte Geestland mehr Spielanteile, am Ende setzte sich WDB durch gute Defensivarbeit knapp durch.
Geestland hatte in der ersten Halbzeit gute Phasen und kurz nach dem Wiederanpfiff die größte Chance des Spiels. Nach einem abgefälschten Freistoß klärte Meena Rös noch rechtzeitig vor der Linie. Ansonsten ließ die SG WDB bis auf kleinere Abschlüsse kaum etwas zu.
In der Offensive ließ WDB mehrere Möglichkeiten ungenutzt. „Wir hätten die Partie deutlich früher entscheiden können“, erklärte WDB-Trainer Chris Mehrtens.
Der Treffer fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nach einem Einwurf von Fabienne Ritter gelangte der Ball über Beckhoff zu Limberg. Deren Abschluss wurde zunächst pariert. Riewald setzte nach, legte quer auf Rös, die in der 45.+1 Minute zum 1:0 einschob.
„Auch wenn Geestland optisch mehr Spielanteile hatte, waren wir über 90 Minuten die gefährlichere Mannschaft und gewinnen meiner Meinung nach völlig verdient. Es war eine starke Teamleistung gegen den Ball, getragen von großem Willen und Teamgeist“, führte Mehrtens aus.