Medizinischer Notfall - Spielabbruch zwischen Rheine und Lippstadt

Die Oberliga-Partie zwischen dem FC Eintracht Rheine und dem SV Lippstadt 08 wurde beim Stand von 0:0 nicht wieder zur zweiten Halbzeit angepfiffen. Der Großvater eines Lippstädter Spielers war auf der Tribüne zusammengebrochen und musste reanimiert werden.

Der SVL schreibt auf Social Media: "Verständlicherweise wollten die Schwarz-Roten so nicht mehr auf den Platz zurückkehren und so wurde die Partie schlussendlich mit super Mithilfe der Verantwortlichen des FC Eintracht Rheine abgebrochen. Der Großvater wurde ins Krankenhaus gebracht."

Dirk Brökelmann, Sportlicher Leiter der SV Lippstadt 08, berichtet gegenüber FuPa Westfalen: "Das war ein Paradebeispiel für Fair Play, wie sich Rheine verhalten hat. Wir möchten uns bei allen nochmal ausdrücklich bedanken. Aktuell zählt für uns nur, dass die betroffene Person wieder gesund wird."

Ein Spielabbruch hat auch immer eine sportrechtliche Entscheidung zur Folge, die nach derzeitigem Wissensstand nur lauten kann, dass die Partei neu angesetzt wird, da sich beide Mannschaften einvernehmlich auf den Spielabbruch geeinigt haben. Ist einer Mannschaft alleine der Spielabbruch anzulasten, wird die Partie in der Regel für diese mit 0:2 als verloren gewertet.