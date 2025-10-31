Medizinischer Notfall beim MTSV – Gieseler übernimmt, dann Kramme

Das Trainerduo des MTSV Hohenwestedt - Arend Müller und Florian Kramme. – Foto: Olaf Wegerich

Trainer Arend Müller steht dem Flens-Oberligisten MTSV Hohenwestedt aufgrund eines medizinischen Notfalls bis auf Weiteres nicht zur Verfügung und wird am Wochenende im Punktspiel gegen Eutin 08 durch Henning Gieseler (37) vertreten. Gegen die Rosenstädter werden außerdem Dennis Jera, der sportliche Leiter, sowie Marcel Pinkert, ein verdienter ehemaliger Ligaspieler, mit auf der Bank Platz nehmen, um gemeinsam das Team zum anvisierten zweiten Heimsieg zu führen.

Für das kommende Auswärtsspiel beim Heider SV sowie die weiteren Partien bis zur Rückkehr von Arend Müller wird der an diesem Wochenende privat verhinderte Florian Kramme die Verantwortung übernehmen. Gieseler wird dann wie ursprünglich geplant als Co-Trainer fungieren.

Florian Kramme (Co-Trainer MTSV Hohenwestedt). – Foto: Olaf Wegerich

Das Gute vorweg: Arend Müller geht es schon wieder deutlich besser. „Ich hatte ein Telefonat mit ihm, und er hat alles soweit gut überstanden. Er hat auch keine Schmerzen mehr und hofft, heute das Krankenhaus wieder verlassen zu dürfen. Er hat mich sogar gefragt, wie er sich wieder einbringen kann – zum Beispiel durch die Videoanalyse“, sagte Gieseler, der selbst noch zusammen mit Tjark Sievers und Thies Kochanski in einer Mannschaft gespielt hat. „Aber das ist natürlich schade für ihn, wo es in den letzten Spielen so gut gelaufen ist“, unterstrich Gieseler.

Gieseler, der als Sportlehrer auch im Besitz der B-Lizenz ist, gehört bereits seit Saisonbeginn dem Trainerteam des MTSV an und war bisher als Fitness- und Rehabilitationstrainer tätig. Er blickt zuversichtlich auf das Sonntagsspiel: „Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Das Spiel ist durch Flo Kramme per Videoanalyse bereits vorbereitet. An der Zahl der Gegentore müssen wir natürlich noch arbeiten. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer drei Tore schießen.“

Henning Gieseler übernimmt für ein Spiel beim MTSV. – Foto: MTSV Hohenwestedt