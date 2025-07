Medineli schnürt Doppelpack: Fortuna packt Neumarkt

Anders als die letzten zwei Jahren, startet der SV Fortuna mit einem Sieg in seine dritte Bayernliga-Saison. Die Regensburger gewannen am Dienstagabend das Heimspiel gegen den ASV Neumarkt vor 200 Zuschauern mit 3:1 (2:0). Zum Matchwinner avancierte Neuzugang Ediz Medineli, der einen Doppelpack schnürte. Nach dem Seitenwechsel waren die Neumarkter drauf und dran, den 2:1-Anschlusstreffer zu erzielen. Stattdessen fügte Fortuna ihnen den endgültigen Knock-out zu.

Der erste Durchgang verlief perfekt aus Fortuna-Sicht. Die neuformierte Abwehrkette – Nocerino, Schmitt und Dantscher nahmen zunächst auf der Bank Platz – machte ihre Sache ordentlich. Vorne gelangen den Hausherren zwei Tore: Kevin Hoffmann setzte einen Freistoß sehenswert ins linke Toreck zum frühen 1:0 (4.), Medineli legte mit einer starken Einzelleistung nach (29.). Mit dem Wiederanpfiff drehte sich der Wind. Neumarkt gewann nun deutlich Oberwasser, kam zu vier Top-Chancen. Der verdiente Anschlusstreffer wollte einfach nicht fallen. Und wie es so oft ist im Fußball, fiel das Tor dann auf der anderen Seite. Nach einer Bockes-Vorlage von der Grundlinie schnürte Medineli in der 82. Minute per Kopf seinen persönlichen Doppelpack. Peter Grübls Treffer zum 3:1 (90.+2) kam zu spät aus ASV-Sicht.