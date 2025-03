Medina verlängert, neuer Sportlicher Leiter kommt

Nachdem bereits zehn Spieler für die kommende Saison zugesagt haben (wir berichteten), verlängerte der Verein jetzt auch mit Cheftrainer Alejandro Medina. Das gab der 1. Vorsitzende Eric Morsch gegenüber FuPa bekannt. Der 56-Jährige coacht die Indelöwen seit März 2024 und darf insbesondere mit der jüngsten Entwicklung (nur eine Niederlage aus den letzten sechs Ligaspielen) zufrieden sein. Darauf wird der ehrgeizige Spanier weiter aufbauen wollen.



Neu in der Führungsebene der Indestädter ist Orhan Ak, der mit sofortiger Wirkung als Sportlicher Leiter eingestiegen ist. Der ehemalige Oberliga-Spieler und langjährige Trainer (Ditib Aachen, bis zum November beim SC Kellersberg) möchte seine Erfahrung in der beim FCE bisher nicht besetzten Position einbringen. Der 47-Jährige sagt: "Ich freue mich, Teil der Sportlichen Leitung zu sein und blicke mit Zuversicht auf die Zusammenarbeit. Besonders wichtig ist mir die Förderung der Jugend und der nahtlose Übergang zu den Senioren, um junge Talente optimal zu integrieren. Außerdem liegt mir die Stärkung der familiären Atmosphäre am Herzen."



Zu der Verpflichtung ergänzt der Vorsitzende Eric Morsch: "Wir sind sehr froh, dass wir mit Orhan eine weitere Verstärkung für das sportliche Kompetenzteam dazugewinnen konnten. Er strotzt voller Energie. Mit seiner Vielseitigkeit wird er uns sehr helfen."