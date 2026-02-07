MediMax-Cup in Werder: Gastgeberinnen setzen sich durch

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Ein Hallenturnier ohne K.-o.-Runde ist kein Spektakel der kurzen Entscheidung, sondern ein erbarmungsloser Test der Konstanz. Genau das wurde der MediMax-Hallencup der Frauen des Werderaner FC Viktoria am heutigen Samstag in der Turnhalle des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Acht Teams spielten im Modus jeder gegen jeden, 28 Spiele in zehn Minuten Taktung – ein langer Abend, der kaum Luft zum Durchatmen ließ. Am Ende setzte sich der Gastgeber Werderaner FC Viktoria 1920 mit 17 Punkten und 11:5 Toren durch und holte den Turniersieg vor dem UFK Potsdam 08 und dem SV Babelsberg 03.

Der Gastgeber im Mittelpunkt der Halle Für den Werderaner FC Viktoria war der Cup nicht nur ein sportlicher Vergleich, sondern auch ein Heimauftritt unter besonderer Beobachtung. Sieben Spiele in kurzer Abfolge bedeuteten permanente Belastung – körperlich wie emotional. Doch Werder hielt stand. Das Team gewann fünf Partien, spielte zweimal unentschieden und blieb über den gesamten Abend hinweg stabil genug, um die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Ein Turnierabend ohne doppelten Boden Das Turnierformat ließ keine Ausreden zu. Jede Mannschaft absolvierte sieben Spiele, jedes Ergebnis floss direkt in die Tabelle ein. Es gab kein Halbfinale, kein Finale, keinen zweiten Anlauf. Wer früh patzte, musste den ganzen Abend hinterherlaufen. Wer dagegen konstant punktete, konnte sich Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Diese Struktur machte den MediMax-Cup zu einem Wettbewerb, in dem Konzentration und mentale Stabilität mindestens so wichtig waren wie Technik und Tempo.

Auftakt mit klarer Ansage von Mildenberg

Der Turnierstart gehörte zunächst der SG Mildenberg 23, die den FC Borussia Brandenburg pink mit 3:0 besiegte. Es war ein Auftakt, der sofort zeigte, wie gnadenlos zehn Minuten sein können: ein früher Treffer reicht oft, um ein Spiel zu kippen. Gleichzeitig setzte der Gastgeber gleich nach: Werder gewann gegen die SpG Königs Wusterhausen/Großziethen mit 2:0 und nahm die ersten wichtigen Punkte mit.

Werder setzt früh ein Zeichen gegen Babelsberg

In einem der prägenden Spiele des Abends gewann Werder gegen den SV Babelsberg 03 mit 1:0. Dieser knappe Erfolg war mehr als nur ein weiteres Ergebnis. In einem Rundenturnier entscheidet nicht immer die Höhe der Siege, sondern die Fähigkeit, enge Partien zu ziehen. Werder bewies in dieser Phase, dass es nicht nur spielerisch mithalten kann, sondern auch in Druckmomenten ruhig bleibt.

Potsdam startet stark und bleibt lange im Titelrennen

Der UFK Potsdam 08 präsentierte sich über weite Strecken als härtester Konkurrent. Schon früh gelang ein 1:0 gegen den RSV Eintracht 1949, anschließend folgte ein 3:1 gegen Borussia Brandenburg pink. Potsdam spielte zudem torlos gegen Mildenberg (0:0) und unterlag dem späteren Sieger Werder mit 0:1. Doch der UFK schlug im direkten Duell gegen den FC Borussia Brandenburg eindrucksvoll zurück und gewann 6:0. Am Ende standen 14 Punkte und ein Torverhältnis von 13:4 – ein Turnier, das kaum Schwächen zeigte.

Babelsberg 03 bleibt konstant und holt sich Rang drei

Auch der SV Babelsberg 03 spielte ein starkes Turnier. Der Auftaktsieg gegen den FC Borussia Brandenburg (1:0) war wichtig, danach folgte ein 1:0 gegen Königs Wusterhausen/Großziethen. In der Schlussphase wurde Babelsberg noch einmal deutlich: gegen Borussia Brandenburg pink gewann das Team mit 2:0, ehe es gegen Mildenberg ein 2:2 erreichte. Zum Abschluss stand ein 2:2 gegen den UFK Potsdam 08 – ein Ergebnis, das den dritten Platz absicherte. Babelsberg beendete den Abend mit 12 Punkten und 8:5 Toren.

Mildenberg bleibt gefährlich und nimmt Werder Punkte ab

Die SG Mildenberg 23 spielte sich mit 11 Punkten auf Rang vier. Besonders auffällig war die frühe Dominanz gegen Brandenburg pink (3:0) und der knappe Sieg gegen den FC Borussia Brandenburg (1:0). Das 1:1 gegen den späteren Turniersieger Werder war dabei ein Schlüsselresultat, das zeigte, wie eng die Spitze beieinander lag. Auch das 2:2 gegen Babelsberg unterstrich, dass Mildenberg bis zuletzt ein unangenehmer Gegner blieb.

Königs Wusterhausen sammelt viele Remis und bleibt im Mittelfeld

Die SpG Königs Wusterhausen/Großziethen landete mit 10 Punkten und 6:6 Toren auf Platz fünf. Auffällig war dabei, wie oft das Team in engen Spielen Punkte holte: ein 1:0 gegen RSV Eintracht, ein 1:1 gegen Mildenberg und ein 3:1 gegen Borussia Brandenburg. Es war ein Turnier mit vielen kleinen Momenten, die am Ende eine solide Platzierung ergaben.

RSV Eintracht überzeugt mit Toren, bleibt aber hinten dran

Die U17-Juniorinnen des RSV Eintracht 1949 erzielte insgesamt 12 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer – dennoch reichte es nur zu Rang sechs mit acht Punkten. Das lag auch daran, dass die Mannschaft zwar deutlich gewann, aber wichtige Spiele nicht für sich entschied. Das 6:0 gegen den FC Borussia Brandenburg war das höchste Ergebnis des Turniers. Auch das 4:0 gegen Borussia Brandenburg pink war ein klares Ausrufezeichen. Doch Niederlagen wie das 0:1 gegen Potsdam oder das 1:2 gegen Werder verhinderten den Sprung nach oben.

Borussia Brandenburg erlebt einen bitteren Abend

Für den FC Borussia Brandenburg verlief der Turnierabend enttäuschend. Mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 5:15 blieb das Team im Tabellenkeller hängen. Besonders deutlich war die 0:6-Niederlage gegen den UFK Potsdam 08. Auch gegen den RSV Eintracht setzte es ein 0:6. Der zweite Brandenburg-Auftritt, Borussia Brandenburg pink, blieb sogar ohne Punkt und schloss mit 0 Punkten sowie 2:21 Toren ab. Zwar gab es einzelne Achtungserfolge wie das 2:0 gegen den FC Borussia Brandenburg im internen Duell, doch insgesamt war die Belastung zu hoch.

Der entscheidende Moment: Werder schlägt Potsdam und bleibt oben

Das direkte Duell zwischen Werder und Potsdam wurde zum Schlüsselmoment im Titelrennen. Werder gewann mit 1:0 und setzte sich dadurch an die Spitze. Dieser Sieg war im Nachhinein das Fundament des Turniersiegs. Potsdam musste den Rückschlag verkraften, Werder dagegen konnte auf dem eigenen Hallenboden weiter wachsen.

Ein Turniersieg, der über Stunden erarbeitet wurde

Am Ende stand der Werderaner FC Viktoria 1920 mit 17 Punkten ganz oben. Dahinter folgten UFK Potsdam 08 mit 14 Punkten und SV Babelsberg 03 mit 12 Punkten. Es war kein Turnier, das durch ein Finale entschieden wurde, sondern durch ein ständiges Ringen um Stabilität. Werder gewann nicht, weil es einen einzigen großen Moment hatte, sondern weil es über den gesamten Abend hinweg den Druck aushielt.